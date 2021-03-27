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27 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika | Fenerbahçe'de hayal kırıklığının adı Ali Koç! 17 takımın değerinde para harcadı ama tek kupa bile alamadı Son dakika | Fenerbahçe'de hayal kırıklığının adı Ali Koç! 17 takımın değerinde para harcadı ama tek kupa bile alamadı Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sarı lacivertli camiada hayal kırıklığından öteye gidemedi. Koç başkanlığı döneminde 52 transfere 67.5 milyon euro (640 milyon TL) harcayıp 5 teknik direktör değiştirdi. Harcanan 67.5 milyon euro, Süper Lig'de yer alan 17 takımın değerinden daha fazla. Buna rağmen Kanarya'ya tek kupa kazandıramayan Ali Koç, bu yaz yapılacak seçimde tekrar aday olacak. Giriş Tarihi: 27.03.2021 10:47 Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasından sonra gündem yine başkan Ali Koç döneminde yapılan hamleler oldu. Sarı-lacivertli kulübün başında üçüncü yılını henüz tamamlamamasına rağmen şimdiden 5 farklı teknik direktör ile çalışan Koç, hem harcadığı paralar hem de gerçekleştirdiği transferlerle öne çıktı. GALERİ DEVAM EDİYOR 67.5 MİLYON EURO TRANSFERE HARCANDI!
Üç yıllık süreçte 52 transfer gerçekleştirildi ve bu isimlerin 26'sına bedel ödendi. Koç döneminde gönderilen oyuncu sayısı 53 oldu. Toplamda transfer sirkülasyonu 105 olarak kayıtlara geçti.
Transferini gerçekleştirdiği futbolculara 67.5 milyon Euro (640 milyon TL) harcarken, aynı süreç içerisinde Galatasaray (41.9) ve Beşiktaş (28.4) toplamda 70.3 milyon Euro harcadı.
Galatasaray ve Beşiktaş'ın toplamda harcadığı paranın yüzde 96'sını gözden çıkaran F.Bahçe, bu süreçte sadece 5 kez liderlik koltuğunda oturabildi. Hiç kupa alamadı, Avrupa Ligi'nde bir kez grupta mücadele etti.
Fenerbahçe üç sezonda 5 kez lider olurken, aynı dönemde kendisinden çok daha az harcayan Galatasaray 17, Beşiktaş ise 10 defa lider oldu. Şampiyonluk hasretini dindiremeyen Kanarya, 5 kez liderlik koltuğunda oturduğu bu üç sezonda 4 haftayı da küme düşme hattında tamamladı.