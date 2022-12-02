Fenerbahçe efsanesi Alex'in paylaşımı tüm takım taraftarlarını sinirlendirdi: "Aziz Yıldırım haklıymış..."

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Brezilyalı Alex de Souza, geçtiğimiz günlerde, "Yuvama dönüyorum" paylaşımı yapmıştı. Fenerbahçeli taraftarları bir hayli heyecanlandıran gelişme sıcaklığını korurken, Alex'in illegal bir bahis sitesinden reklam aldığı ortaya çıktı. Alex, bu paylaşımıyla sadece Sarı-lacivertli taraftarı değil diğer takımlara gönül verenleri de kızdırdı.