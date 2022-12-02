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Haberler Galeri Fenerbahçe efsanesi Alex'in paylaşımı tüm takım taraftarlarını sinirlendirdi: "Aziz Yıldırım haklıymış..."

Fenerbahçe efsanesi Alex'in paylaşımı tüm takım taraftarlarını sinirlendirdi: "Aziz Yıldırım haklıymış..."

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Brezilyalı Alex de Souza, geçtiğimiz günlerde, "Yuvama dönüyorum" paylaşımı yapmıştı. Fenerbahçeli taraftarları bir hayli heyecanlandıran gelişme sıcaklığını korurken, Alex'in illegal bir bahis sitesinden reklam aldığı ortaya çıktı. Alex, bu paylaşımıyla sadece Sarı-lacivertli taraftarı değil diğer takımlara gönül verenleri de kızdırdı.

Giriş Tarihi: 02.12.2022 20:48 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 20:58
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Fenerbahçe efsanesi Alex’in paylaşımı tüm takım taraftarlarını sinirlendirdi: Aziz Yıldırım haklıymış...

Geçtiğimiz günlerde Brezilya Serie B takımlarından Avai ile sözleşme imzalayan Alex De Souza'da kafaları karıştıran bir paylaşım gelmişti.

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Fenerbahçe efsanesi Alex’in paylaşımı tüm takım taraftarlarını sinirlendirdi: Aziz Yıldırım haklıymış...

Brezilyalı teknik adam, Türkiye bayrağına yer verip ''Yuvama dönüyorum'' mesajını paylaştı.

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Fenerbahçe efsanesi Alex’in paylaşımı tüm takım taraftarlarını sinirlendirdi: Aziz Yıldırım haklıymış...

Alex De Souza'nın paylaşımı dakikalar içerisinde yüksek beğeni aldı.

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Fenerbahçe efsanesi Alex’in paylaşımı tüm takım taraftarlarını sinirlendirdi: Aziz Yıldırım haklıymış...

Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza'nın amacının ise çok farklı olduğu ortaya çıktı.

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Fenerbahçe efsanesi Alex’in paylaşımı tüm takım taraftarlarını sinirlendirdi: Aziz Yıldırım haklıymış...

Fenerbahçe'ye geri dönebileceği konuşulan Alex'in, illegal bir bahis sitesinin reklamı için Türkiye'ye geldiği belirlendi.Fe