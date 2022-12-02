Katar Dünya Kupası'nda son 16 için kritik gün! Hangi takımlar son 16'da? 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri nasıl olacak? Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri

Katar Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürerken son 16'ya kalan takımlarda netlik kazanmaya devam ediyor. Bugün oynanacak H ve G grup maçlarının sonucuyla birlikte son 16'ya adını yazdıran takımlar netleşmiş olacak. Peki Katar Dünya Kupası son 16'da hangi takımlar var? 2022 FIFA Dünya Kupası maçları ne zaman?