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Haberler Galeri Katar Dünya Kupası'nda son 16 için kritik gün! Hangi takımlar son 16'da? 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri nasıl olacak? Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri

Katar Dünya Kupası'nda son 16 için kritik gün! Hangi takımlar son 16'da? 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri nasıl olacak? Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri

Katar Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürerken son 16'ya kalan takımlarda netlik kazanmaya devam ediyor. Bugün oynanacak H ve G grup maçlarının sonucuyla birlikte son 16'ya adını yazdıran takımlar netleşmiş olacak. Peki Katar Dünya Kupası son 16'da hangi takımlar var? 2022 FIFA Dünya Kupası maçları ne zaman?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.12.2022 14:17
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Katar Dünya Kupası’nda son 16 için kritik gün! Hangi takımlar son 16’da? 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri nasıl olacak? Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri

Dünya Kupası son 16 maçlarının eşleşmeleri gündemdeki yerini aldı. 2022 Dünya Kupası'nda son 16 turu 3, 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde oynanacak. Futbolseverlerin gündeminde yoğun yer alan Dünya Kupası maçları tüm hızıyla sürüyor. Peki Katar Dünya Kupası son 16'da hangi takımlar var? 2022 FIFA Dünya Kupası maçları ne zaman? İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Katar Dünya Kupası’nda son 16 için kritik gün! Hangi takımlar son 16’da? 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri nasıl olacak? Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri

DÜNYA KUPASI SON 16'YA KALAN TAKIMLAR

Katar 2022 Dünya Kupası Grup Aşaması maçları sonunda şimdiye kadar elde edilen sonuçlara göre son 16 turuna çıkmayı başaran ülkeler şöyle belirlendi,

HOLLANDA

ABD

ARJANTİN

AVUSTRALYA

FRANSA

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Katar Dünya Kupası’nda son 16 için kritik gün! Hangi takımlar son 16’da? 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri nasıl olacak? Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri

POLONYA

İNGİLTERE

SENEGAL

JAPONYA

HIRVATİSTAN

FAS

İSPANYA

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Katar Dünya Kupası’nda son 16 için kritik gün! Hangi takımlar son 16’da? 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri nasıl olacak? Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri

DÜNYA KUPASI SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

Katar Dünya Kupası'nda son 16 turuna çıkan takımların eşleşmeleri şu şekilde;

HOLLANDA – ABD

ARJANTİN – AVUSTRALYA

FRANSA – POLONYA

İNGİLTERE – SENEGAL

JAPONYA – HIRVATİSTAN

FAS – İSPANYA

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Katar Dünya Kupası’nda son 16 için kritik gün! Hangi takımlar son 16’da? 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 eşleşmeleri nasıl olacak? Dünya Kupası çeyrek final eşleşmeleri

SON 16 MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması maçlarının noktalanması ve tüm takımların belli olmasının ardından son turu maçları oynanmaya başlanacak. 3-4-5-6 Aralık 2022 tarihlerinde son 16 turu müsabakaları oynanacak.