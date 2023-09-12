Türkiye'nin gruptaki son durumu ne? Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte kritik 2 maç | EURO 2024 elemeleri

Son dakika spor haberleri | Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 elemelerinde gruptaki son maçında Ermenistan'la berabere kalara büyük bir fırsat tepti. Millilerin grupta ikisi deplasmanda olmak üzere son 3 maçı kalırken, hesaplamalar da karıştı. Peki D Grubu'ndaki son durum ne? Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte detaylar...