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Haberler Galeri Türkiye'nin gruptaki son durumu ne? Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte kritik 2 maç | EURO 2024 elemeleri

Türkiye'nin gruptaki son durumu ne? Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte kritik 2 maç | EURO 2024 elemeleri

Son dakika spor haberleri | Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 elemelerinde gruptaki son maçında Ermenistan'la berabere kalara büyük bir fırsat tepti. Millilerin grupta ikisi deplasmanda olmak üzere son 3 maçı kalırken, hesaplamalar da karıştı. Peki D Grubu'ndaki son durum ne? Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.09.2023 12:14
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Türkiye’nin gruptaki son durumu ne? Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte kritik 2 maç | EURO 2024 elemeleri

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri'nde Eskişehir'de Ermenistan'ı konuk etti. Milliler, Ermenistan ile 1-1 berabere kalıp büyük bir fırsat tepti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye’nin gruptaki son durumu ne? Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte kritik 2 maç | EURO 2024 elemeleri

Peki, Türkiye'nin grubunda oluşan son puan durumu ne?

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Türkiye’nin gruptaki son durumu ne? Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte kritik 2 maç | EURO 2024 elemeleri

Türkiye, Ermenistan ile berabere kalınca 5 maç sonunda puanını 10'a yükseltti. Ermenistan ise 5 maçta 7 puan topladı.

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Türkiye’nin gruptaki son durumu ne? Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte kritik 2 maç | EURO 2024 elemeleri

Türkiye, D grubunda ikinci sırada yer alırken, Hırvatistan ise puanını 10'a yükselterek liderliğe çıktı.

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Türkiye’nin gruptaki son durumu ne? Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte kritik 2 maç | EURO 2024 elemeleri

Galler, Letonya'yı deplasmanda yenerek puanını 7'ye yükseltti.