12 Eylül 2023, Salı
Türkiye'nin gruptaki son durumu ne? Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte kritik 2 maç | EURO 2024 elemeleri
Son dakika spor haberleri | Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 elemelerinde gruptaki son maçında Ermenistan'la berabere kalara büyük bir fırsat tepti. Millilerin grupta ikisi deplasmanda olmak üzere son 3 maçı kalırken, hesaplamalar da karıştı. Peki D Grubu'ndaki son durum ne? Türkiye gruptan nasıl çıkar? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 12.09.2023 12:14
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