Galatasaray son transferini Süper Lig’de buldu! Erden Timur o yıldızla anlaştı

Sezona bomba gibi bir giriş yaparak, Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, 2023-2024 yaz transfer sezonunun son imzasını attırmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, 15 Eylül'de sona erecek transfer döneminin bir yerli transferiyle kapatmanın peşinde. Okan Buruk'un da onay verdiği yıldız oyuncu için yönetim devreye girdi. İşte detaylar…