12 Eylül 2023, Salı
Galatasaray son transferini Süper Lig’de buldu! Erden Timur o yıldızla anlaştı
Sezona bomba gibi bir giriş yaparak, Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, 2023-2024 yaz transfer sezonunun son imzasını attırmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, 15 Eylül'de sona erecek transfer döneminin bir yerli transferiyle kapatmanın peşinde. Okan Buruk'un da onay verdiği yıldız oyuncu için yönetim devreye girdi. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 12.09.2023 03:56 Güncelleme Tarihi: 12.09.2023 04:05
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