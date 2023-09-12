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Galatasaray son transferini Süper Lig’de buldu! Erden Timur o yıldızla anlaştı

Sezona bomba gibi bir giriş yaparak, Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, 2023-2024 yaz transfer sezonunun son imzasını attırmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip, 15 Eylül'de sona erecek transfer döneminin bir yerli transferiyle kapatmanın peşinde. Okan Buruk'un da onay verdiği yıldız oyuncu için yönetim devreye girdi. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 12.09.2023 03:56 Güncelleme Tarihi: 12.09.2023 04:05
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Galatasaray son transferini Süper Lig’de buldu! Erden Timur’dan o yıldızla anlaştı

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezonda da iddialı bir grafik çizmek istiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray son transferini Süper Lig’de buldu! Erden Timur’dan o yıldızla anlaştı

Hem Şampiyonlar Ligi hem de Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirmenin peşinde olan sarı-kırmızılılar, yaz transfer sezonunu oldukça hareketli geçirdi.

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Galatasaray son transferini Süper Lig’de buldu! Erden Timur’dan o yıldızla anlaştı

CİMBOM'DA YILDIZ GEÇİDİ

Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Ndombele ve Tete gibi isimleri transfer eden Aslan, son transferini Süper Lig'den yapacak.

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Galatasaray son transferini Süper Lig’de buldu! Erden Timur’dan o yıldızla anlaştı

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunarak "Yabancı oyuncu transferini kapattık" diyen Erden Timur, ligin dikkat çeken ismine kancayı taktı.

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Galatasaray son transferini Süper Lig’de buldu! Erden Timur’dan o yıldızla anlaştı

OKAN BURUK'TA İSTİYOR

Okan Buruk'un da kadrosunda görmeyi çok istediği isim için girişimlere başlayan Galatasaray yönetimi, transferin de ilk adımlarını attı.