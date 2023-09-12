12 Eylül 2023, Salı
Galatasaray ve Fenerbahçe radarı açtı! Bedavaya dünya yıldızı operasyonu
Son dakika spor haberleri | Bu sezon kadrosunu dünya yıldızlarıyla güçlendiren Galatasaray ve Fenerbahçe, transfer sezonunun bitimine saatler kala gözünü dünya yıldızlarına dikti. Ezeli rakipler transferin son saatlerinde dünya yıldızlarını bedavaya kadrolarına katabilmek için kolları sıvadı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 12.09.2023 15:39 Güncelleme Tarihi: 12.09.2023 16:19
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