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Galatasaray ve Fenerbahçe radarı açtı! Bedavaya dünya yıldızı operasyonu

Son dakika spor haberleri | Bu sezon kadrosunu dünya yıldızlarıyla güçlendiren Galatasaray ve Fenerbahçe, transfer sezonunun bitimine saatler kala gözünü dünya yıldızlarına dikti. Ezeli rakipler transferin son saatlerinde dünya yıldızlarını bedavaya kadrolarına katabilmek için kolları sıvadı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.09.2023 15:39 Güncelleme Tarihi: 12.09.2023 16:19
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Galatasaray ve Fenerbahçe radarı açtı! Bedavaya dünya yıldızı operasyonu

Yaz transfer döneminde iddialı kadrolar kuran Fenerbahçe ve Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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Galatasaray ve Fenerbahçe radarı açtı! Bedavaya dünya yıldızı operasyonu

İki ekip kadrolarını dünyaca ünlü yıldızlarla güçlendirmişti.

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Galatasaray ve Fenerbahçe radarı açtı! Bedavaya dünya yıldızı operasyonu

Bu sezon tüm kulvarlarda başarılı olmak isteyen dev kulüpler, Avrupa'da da ses getiren transferler yapmıştı.

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Galatasaray ve Fenerbahçe radarı açtı! Bedavaya dünya yıldızı operasyonu

Galatasaray; Zaha, Icardi, Davinson Sanchez, Tanguy Ndombele, Tete, Bakambu, Hakim Ziyech ve Angelino gibi önemli isimlerle el sıkışmıştı.

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Galatasaray ve Fenerbahçe radarı açtı! Bedavaya dünya yıldızı operasyonu

Fenerbahçe ise Livakovic, Becao, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Tadic, Kent ve Fred gibi futbolcularla sözleşme imzalamıştı.