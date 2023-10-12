TÜRKİYE PUAN DURUMU EURO 2024: ⚽ A Milli takım puanı kaç? Türkiye kaçıncı sırada?

A Milli Futbol Takımımız, heyecanla beklenen EURO 2024 Elemeleri'nde D Grubu'nda mücadelesine devam ediyor. Türk futbolunun gururu, bu akşam Hırvatistan ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Ancak bu mücadele öncesi, gruptaki sıralama ve puan durumu merak konusu oldu. Peki, Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç? İşte, EURO 2024 Türkiye puan sıralaması...