12 Ekim 2023, Perşembe
TÜRKİYE PUAN DURUMU EURO 2024: ⚽ A Milli takım puanı kaç? Türkiye kaçıncı sırada?
"Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç?" sorusu gündemdeki yerini aldı. A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 elemelerinde D Grubu'nda büyük bir heyecanla mücadele ediyor. Bu akşam oynanacak olan zorlu karşılaşma öncesinde gözler, grubun güncel puan durumuna ve Türkiye'nin sıralamaya odaklanmış durumda. İşte Türkiye güncel puan durumu...
Giriş Tarihi: 12.10.2023 13:58 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 14:00
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