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Haberler Galeri TÜRKİYE PUAN DURUMU EURO 2024: ⚽ A Milli takım puanı kaç? Türkiye kaçıncı sırada?

TÜRKİYE PUAN DURUMU EURO 2024: ⚽ A Milli takım puanı kaç? Türkiye kaçıncı sırada?

"Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç?" sorusu gündemdeki yerini aldı. A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 elemelerinde D Grubu'nda büyük bir heyecanla mücadele ediyor. Bu akşam oynanacak olan zorlu karşılaşma öncesinde gözler, grubun güncel puan durumuna ve Türkiye'nin sıralamaya odaklanmış durumda. İşte Türkiye güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 12.10.2023 13:58 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 14:00
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TÜRKİYE PUAN DURUMU EURO 2024: ⚽ A Milli takım puanı kaç? Türkiye kaçıncı sırada?

A Milli Futbol Takımımız, heyecanla beklenen EURO 2024 Elemeleri'nde D Grubu'nda mücadelesine devam ediyor. Türk futbolunun gururu, bu akşam Hırvatistan ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Ancak bu mücadele öncesi, gruptaki sıralama ve puan durumu merak konusu oldu. Peki, Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç? İşte, EURO 2024 Türkiye puan sıralaması...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TÜRKİYE PUAN DURUMU EURO 2024: ⚽ A Milli takım puanı kaç? Türkiye kaçıncı sırada?

EURO 2024 ELEMELERİ D GRUBU PUAN DURUMU

1.HIRVATİSTAN: 10

2.TÜRKİYE: 10

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TÜRKİYE PUAN DURUMU EURO 2024: ⚽ A Milli takım puanı kaç? Türkiye kaçıncı sırada?

3.ERMENİSTAN: 7

4.GALLER: 7

5.LETONYA: 0

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TÜRKİYE PUAN DURUMU EURO 2024: ⚽ A Milli takım puanı kaç? Türkiye kaçıncı sırada?

TÜRKİYE EURO 2024 MAÇ TAKVİMİ

12 Ekim 2023

21:45 Hırvatistan-Türkiye

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TÜRKİYE PUAN DURUMU EURO 2024: ⚽ A Milli takım puanı kaç? Türkiye kaçıncı sırada?

15 Ekim 2023

21:45 Türkiye-Letonya