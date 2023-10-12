Futbolda yasak aşk iddiaları! Hakem İbrahim Hakan Ceylan’ın eşinden bomba sözler: Lale Orta ile beraber

2 MİLYONLUK DAVA AÇTI

Dava dosyasında yer alan ifadelere göre bir çocuk annesi Leyla Ceylan, eşinin MHK eski Başkanı Lale Orta ile aşk yaşadığı iddiasını ortaya attı. İzmir 10. Aile Mahkemesi'nde görülen davanın detaylara göre Leyla Ceylan, hem çocuğunun velayetini hem de aldatılmış olması sebebiyle 1 milyon TL maddi, 1 milyon TL manevi tazminat talebinde bulunduğu ortaya çıktı.