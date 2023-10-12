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Futbolda yasak aşk iddiaları! Hakem İbrahim Hakan Ceylan’ın eşinden bomba sözler: Lale Orta ile beraber
FIFA kokartlı hakem İbrahim Hakan Ceylan'ın 14 yıllık eşi Leyla Ceylan, mahkemenin kapısını çaldı. Eşinin yıllardır kendisine psikolojik şiddet uyguladığını anlattı. Dava dosyasındaki detaylar ise yasak aşkı gün yüzüne çıkardı. Leyla Ceylan, hakem eşinin HK eski Başkanı Lale Orta ile aşk yaşadığını açıkladı. Sözleri herkesi şoka uğrattı: Riva'daki tesislerde sürekli baş başalar...