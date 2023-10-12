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Futbolda yasak aşk iddiaları! Hakem İbrahim Hakan Ceylan’ın eşinden bomba sözler: Lale Orta ile beraber

FIFA kokartlı hakem İbrahim Hakan Ceylan'ın 14 yıllık eşi Leyla Ceylan, mahkemenin kapısını çaldı. Eşinin yıllardır kendisine psikolojik şiddet uyguladığını anlattı. Dava dosyasındaki detaylar ise yasak aşkı gün yüzüne çıkardı. Leyla Ceylan, hakem eşinin HK eski Başkanı Lale Orta ile aşk yaşadığını açıkladı. Sözleri herkesi şoka uğrattı: Riva'daki tesislerde sürekli baş başalar...

Sabah
Giriş Tarihi: 12.10.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 11:04
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Futbolda yasak aşk iddiaları! Hakem İbrahim Hakan Ceylan’ın eşinden bomba sözler: Lale Orta ile beraber
Futbol camiası, yasak aşk skandalıyla sarsıldı. Yeni Asır'da yer alan habere göre Türk futbolunun önemli hakemlerinden FIFA kokartlı hakem İbrahim Hakan Ceylan'ın 14 yıllık eşi Leyla Ceylan, geçtiğimiz günlerde soluğu mahkemede aldı.
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Futbolda yasak aşk iddiaları! Hakem İbrahim Hakan Ceylan’ın eşinden bomba sözler: Lale Orta ile beraber
Evliliklerinin ikinci yılından beri psikolojik şiddet ve aşırı kıskançlık nedeniyle zor günler yaşadığını anlattı. Eşinin adının karıştığı yasak aşk nedeniyle boşanmak için dava açtı.
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Futbolda yasak aşk iddiaları! Hakem İbrahim Hakan Ceylan’ın eşinden bomba sözler: Lale Orta ile beraber

2 MİLYONLUK DAVA AÇTI

Dava dosyasında yer alan ifadelere göre bir çocuk annesi Leyla Ceylan, eşinin MHK eski Başkanı Lale Orta ile aşk yaşadığı iddiasını ortaya attı. İzmir 10. Aile Mahkemesi'nde görülen davanın detaylara göre Leyla Ceylan, hem çocuğunun velayetini hem de aldatılmış olması sebebiyle 1 milyon TL maddi, 1 milyon TL manevi tazminat talebinde bulunduğu ortaya çıktı.

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Futbolda yasak aşk iddiaları! Hakem İbrahim Hakan Ceylan’ın eşinden bomba sözler: Lale Orta ile beraber

"EVİ OTEL GİBİ KULLANIYOR... VALİZİ ALIP GİDİYOR"

Leyla Ceylan, dava dilekçesinde Hakan Ceylan'ın maçlarda görev almadığı zamanlarda gayrimenkul danışmanlığı yaptığını ve kendisini sürekli olarak aşağıladığını anlattı. Eşinin kendisine, "Senin karakterin 5 para etmez! Kilo aldıkça iyice yüzüne bakılmaz hale geldin" şeklinde hakaretlerde bulunduğunu vurguladı. Leyla Ceylan, "Evimizi adeta otel gibi kullanıyor. Sürekli valizini alıp gidiyor, nereye gittiğini bile söylemiyor. Çocuğunun giderini karşılamıyor" ifadelerini kullandı.

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Futbolda yasak aşk iddiaları! Hakem İbrahim Hakan Ceylan’ın eşinden bomba sözler: Lale Orta ile beraber

Yıllarca kendisine psikolojik baskı yapıldığını belirten Leyla Ceylan, "Kıskançlık kriziyle kıyafetlerime de karışıyordu. Telefon aramalarım da buna dahil" dedi.