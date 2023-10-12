12 Ekim 2023, Perşembe
TRT1 MAÇ YAYINI CANLI EKRANI | EURO 2024 Elemeleri Hırvatistan Türkiye Milli maç anlık şifresiz canlı bilgileri ve linki...
TRT1 maç yayını canlı izleme ekranı futbolseverler tarafından sıklıkla araştırılıyor. EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, altıncı maçında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Bu heyecan verici karşılaşma, İngiliz hakem Anthony Taylor tarafından yönetilecek. Futbolseverler, milli maçın heyecanını yakından takip etmek için TRT 1 canlı izleye ulaşmaya çalışıyor. İşte canlı izleme linki...
Giriş Tarihi: 12.10.2023 20:20 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 20:26
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