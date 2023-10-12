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Haberler Galeri TRT1 MAÇ YAYINI CANLI EKRANI | EURO 2024 Elemeleri Hırvatistan Türkiye Milli maç anlık şifresiz canlı bilgileri ve linki...

TRT1 MAÇ YAYINI CANLI EKRANI | EURO 2024 Elemeleri Hırvatistan Türkiye Milli maç anlık şifresiz canlı bilgileri ve linki...

TRT1 maç yayını canlı izleme ekranı futbolseverler tarafından sıklıkla araştırılıyor. EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, altıncı maçında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Bu heyecan verici karşılaşma, İngiliz hakem Anthony Taylor tarafından yönetilecek. Futbolseverler, milli maçın heyecanını yakından takip etmek için TRT 1 canlı izleye ulaşmaya çalışıyor. İşte canlı izleme linki...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.10.2023 20:20 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 20:26
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TRT1 MAÇ YAYINI CANLI EKRANI | EURO 2024 Elemeleri Hırvatistan Türkiye Milli maç anlık şifresiz canlı bilgileri ve linki...

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu altıncı maçında Hırvatistan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Vincenzo Montella önderliğinde mücadele eden Türkiye, grup liderliğini geri almak ve elemelerde başarılı bir performans sergilemek için sahaya çıkacak. Daha önceki maçında Ermenistan ile 1-1 berabere kalan milli takımımız, grubundaki puanını 10'a çıkarmıştı. Bu önemli mücadele naklen ve şifresiz olarak TRT 1 üzerinden yayınlanacak.

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TRT1 MAÇ YAYINI CANLI EKRANI | EURO 2024 Elemeleri Hırvatistan Türkiye Milli maç anlık şifresiz canlı bilgileri ve linki...

HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Osijek şehrindeki Opus Arena Stadyumu'nda oynanacak Hırvatistan Türkiye mücadelesi, 12 Ekim 2023 Perşembe günü yani bu akşam saat 21.45'te başlayacak.

Hırvatistan Türkiye maçını canlı takip etmek için aşağıdaki linke gidiniz:

👉https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

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TRT1 MAÇ YAYINI CANLI EKRANI | EURO 2024 Elemeleri Hırvatistan Türkiye Milli maç anlık şifresiz canlı bilgileri ve linki...

HIRVATİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma, TRT 1 ve TRT Radyo 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Gary Beswick ve Adam Nunn, dördüncü hakemliğini ise Michael Salisbury üstlenecek.

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TRT1 MAÇ YAYINI CANLI EKRANI | EURO 2024 Elemeleri Hırvatistan Türkiye Milli maç anlık şifresiz canlı bilgileri ve linki...

MUHTEMEL 11'LERİ

HIRVATİSTAN: Livakovic, Juranovic, Vida, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Livaja, Petkovic, Brekalo

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Kaan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Orkun, Kerem, Hakan, İrfan Can, Bertuğ