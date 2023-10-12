TRT1 MAÇ YAYINI CANLI EKRANI | EURO 2024 Elemeleri Hırvatistan Türkiye Milli maç anlık şifresiz canlı bilgileri ve linki...

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu altıncı maçında Hırvatistan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Vincenzo Montella önderliğinde mücadele eden Türkiye, grup liderliğini geri almak ve elemelerde başarılı bir performans sergilemek için sahaya çıkacak. Daha önceki maçında Ermenistan ile 1-1 berabere kalan milli takımımız, grubundaki puanını 10'a çıkarmıştı. Bu önemli mücadele naklen ve şifresiz olarak TRT 1 üzerinden yayınlanacak.