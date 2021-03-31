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Türkiye Letonya maçı | Dikkat çeken sözler: Birileri bize kara büyü yaptı...

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Hollanda ve Norveç'i geçerek 6 puana ulaşan A Milli Takım, dün akşam Letonya ile karşılaştı. Karşılaşmanın mutlak favorisi olarak görünen Tükiye sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. 2 farklı önde olmasına rağmen oyunu tutumayan A Milli Takım için birçok yazar, bugünkü köşesinde dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Türkiye-Letonya maçının yansımaları...

Giriş Tarihi: 31.03.2021 12:47 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 12:49
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Türkiye Letonya maçı | Dikkat çeken sözler: Birileri bize kara büyü yaptı...

GÜRCAN BİLGİÇ - RAKİP DERSİNİ DAHA İYİ ÇALIŞMIŞ

En kolay görünen aslında en zorudur. Letonya maçı öncesinde bu duygularda olmalıydık ve Şenol Güneş de bunun altını sık çizdi. Normal şartlarda oynasak daha rahat olacaktık. Üst üste iki rakibimizi birden devirince, birçok ilkin önüne geldik bu maçta.

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Türkiye Letonya maçı | Dikkat çeken sözler: Birileri bize kara büyü yaptı...
Bizim Çocuklar'a sadece kazanmanın dışında da yükler verdik ama ikinci dakikada onlar konuyu bitirdiler. Letonya gibi karakteristliği iyi kapanıp, hızlı hücumlarla saldırmak olan bir ekolün, tüm taktik planları sadece iki dakika sürdü.
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Türkiye Letonya maçı | Dikkat çeken sözler: Birileri bize kara büyü yaptı...
"Şimdi onlar düşünsün" diye arkamıza yaslandık ama "nasıl olsa kazandık" duygusunun takımı saracağını hesaplayamadık. İkinci golü atıp, maçı cebe koyduğumuzu zannettiğimizde golü yedik. Mert Müldür'ün tek kişilik şovuyla penaltıyı kazandık. Burak farkı iki yaptı ama rakibin dersini bizden daha iyi çalıştığını anladık yediğimiz ikinci golde...
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Türkiye Letonya maçı | Dikkat çeken sözler: Birileri bize kara büyü yaptı...
Duran topu en iyi yükselenlerine kullandılar. En uzunlarımızın üstünden gol pası verdiler. En tecrübelimiz Caner ofsaytı bozdu ve ceza kesildi. Tüm takım yerleşmişken, herkes alanlarını kapatmışken beraberliği yakaladı Letonya. Herkesin bir kâbusu var, bizimki de Letonya galiba. Adamlar maç boyu "görünmez adam" gibi sadece sahada oldukları sanılan, ancak planlarından vazgeçmeyen androidler gibiler.
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Türkiye Letonya maçı | Dikkat çeken sözler: Birileri bize kara büyü yaptı...
"Bu da bize bir ders olsun" diyeceğiz ama yakıştıramıyorum bu takıma. Kapanacak rakibi açmak için erken gol lazımdı, bulduk. Umutlarını bitirmek için farkı ikiye çıkarmak gerekiyordu; yaptık. Yetiştiler bize ama üçüncüyü de attık.