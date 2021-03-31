Türkiye Letonya maçı | Dikkat çeken sözler: Birileri bize kara büyü yaptı...

GÜRCAN BİLGİÇ - RAKİP DERSİNİ DAHA İYİ ÇALIŞMIŞ

En kolay görünen aslında en zorudur. Letonya maçı öncesinde bu duygularda olmalıydık ve Şenol Güneş de bunun altını sık çizdi. Normal şartlarda oynasak daha rahat olacaktık. Üst üste iki rakibimizi birden devirince, birçok ilkin önüne geldik bu maçta.