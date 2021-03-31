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Türkiye Letonya maçı | Dikkat çeken sözler: Birileri bize kara büyü yaptı...
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Hollanda ve Norveç'i geçerek 6 puana ulaşan A Milli Takım, dün akşam Letonya ile karşılaştı. Karşılaşmanın mutlak favorisi olarak görünen Tükiye sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. 2 farklı önde olmasına rağmen oyunu tutumayan A Milli Takım için birçok yazar, bugünkü köşesinde dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Türkiye-Letonya maçının yansımaları...
Giriş Tarihi: 31.03.2021 12:47Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 12:49