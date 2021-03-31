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31 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika Galatasaray haberleri | Fiorentina Fatih Terim için harekete geçti! Sürpriz gelişme Son dakika Galatasaray haberleri | Fiorentina Fatih Terim için harekete geçti! Sürpriz gelişme Galatasaray haberleri son dakika | Galatasaray'la yeni sezonda devam edip etmeyeceği belli olmayan Fatih Terim için eski takımı Fiorentina'dan, önemli bir adım geldi. İtalyanlar tecrübeli hocaya resmi teklifle gelmeye hazırlanıyor. Giriş Tarihi: 31.03.2021 09:04 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 09:13
İtalyan devi Fiorentina, 21 yıl sonra bir kez daha Fatih Terim'i Floransa'ya getirmeye kararlı. Geçtiğimiz günlerde Çizme medyasında yer alan iddialarda, kulübün milyarder başkanı Commisso'nun, Fiorentina taraftarının hala unutamadığı Fatih Terim'i takımın başında görmek istediği ifade edilmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih hocanın, konuyla ilgili olumlu ya da olumsuz bir geri dönüşte bulunmadığı da haberin detaylarında yer aldı. Ancak Commisso'nun bu operasyonda ısrarcı olduğu ve kulüp yönetiminin önümüzdeki günlerde resmi teklifle Terim'in kapısını çalacağı ileri sürüldü.
YÖNETİMDEN TEKLİF BEKLİYOR
Fanatik'in haberine göre; 2000 yılında Galatasaray'a UEFA Kupası'nı kazandırarak Fiorentina'nın başına geçen Terim, İtalya'da gösterdiği başarıyla kısa sürede Milan'ın ilgisini çekmiş ve büyük bir transfere imza atmıştı.
Milan macerası sonrası Avrupa defterine nokta koyan 67 yaşındaki teknik adamın asıl hedefi ise kariyerini Galatasaray'da tamamlamak.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fatih Terim, yönetimden opsiyon maddesini yürürlüğe almak üzere kendisine yeni bir teklif yapmasını bekliyor.