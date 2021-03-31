Son dakika Galatasaray haberleri | Fiorentina Fatih Terim için harekete geçti! Sürpriz gelişme

Fatih hocanın, konuyla ilgili olumlu ya da olumsuz bir geri dönüşte bulunmadığı da haberin detaylarında yer aldı. Ancak Commisso'nun bu operasyonda ısrarcı olduğu ve kulüp yönetiminin önümüzdeki günlerde resmi teklifle Terim'in kapısını çalacağı ileri sürüldü.