İspanyol medyasından flaş iddia! Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni sezonda koltuk onun olacak

Fenerbahçe haberleri son dakika | Fenerbahçe, kalan maçlar için teknik sorumlu olarak Emre Belözoğlu'nu görevlendirdi. Sarı lacivertli yönetim, yeni sezonda takımın başına yabancı bir teknik adam getirecek. İspanyol medyası bugün Kanarya'nın istediği dünyaca ünlü teknik direktör ile ilgili önemli bir habere imza attı.

Giriş Tarihi: 31.03.2021 16:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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