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31 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri İspanyol medyasından flaş iddia! Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni sezonda koltuk onun olacak İspanyol medyasından flaş iddia! Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni sezonda koltuk onun olacak Fenerbahçe haberleri son dakika | Fenerbahçe, kalan maçlar için teknik sorumlu olarak Emre Belözoğlu'nu görevlendirdi. Sarı lacivertli yönetim, yeni sezonda takımın başına yabancı bir teknik adam getirecek. İspanyol medyası bugün Kanarya'nın istediği dünyaca ünlü teknik direktör ile ilgili önemli bir habere imza attı. Giriş Tarihi: 31.03.2021 16:12 Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yolların ayrılmasının ardından sportif direktör Emre Belözoğlu sezon sonuna kadar teknik sorumlu olarak göreve getirilmişti. GALERİ DEVAM EDİYOR Emre Belözoğlu düzenlediği basın toplantısında "Sezon sonu teknik direktör olarak görev yapacak mısınız? sorusuna "Biz Fenerbahçe'nin beklentilerini karşılarsak sezon sonu planlamamızı yaparız. Sonumuzu çok düşünmüyoruz.
Fenerbahçe yönetiminin Emre Belözoğlu'nun yerine sezon sonunda yabancı bir hocayı teknik direktörlük görevine getireceği konuşuluyor.
Listenin ilk sıralarında olduğu iddia edilen Joachim Löw'le ilgili ise İspanya'dan kötü bir haber geldi.
AS gazetesi, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Zinedine Zidane ile yola devam etmemesi durumunda Alman teknik adamı göreve getirmek istediğini yazdı.