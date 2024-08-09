Türkiye kadın voleybol üçüncülük maçı ne zaman? Türkiye - Brezilya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Daniele Santarelli'den Bronz Madalya Yorumları

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli, İtalya maçının ardından bronz madalya mücadelesine odaklanmaları gerektiğini belirtti. Santarelli, "Şimdi önümüzde Bronz Madalya Maçı var ve buna odaklanmalıyız. Bu turnuvada oynadığımız hiçbir maç kolay değil. Çünkü dünyanın en iyi takımlarıyla oynuyoruz. Artık bir bronz madalya maçımız kaldı ve bunu kazanmak istiyoruz." dedi.