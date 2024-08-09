09 Ağustos 2024, Cuma
Türkiye kadın voleybol üçüncülük maçı ne zaman? Türkiye - Brezilya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, olimpiyatlarda tarihindeki ilk yarı final deneyiminin ardından bronz madalya için mücadele edecek. İtalya karşısında 3-0 mağlup olan Filenin Sultanları, olimpiyatları üçüncü olarak tamamlamayı hedefliyor. Bronz madalya maçında Türkiye'nin rakibi Brezilya olacak. Brezilya, yarı finalde ABD'ye 3-2 yenilmişti. Türkiye ile Brezilya arasındaki üçüncülük maçının programı belli oldu. Peki, Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 09.08.2024 15:56 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 15:56