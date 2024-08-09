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Haberler Galeri Türkiye kadın voleybol üçüncülük maçı ne zaman? Türkiye - Brezilya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye kadın voleybol üçüncülük maçı ne zaman? Türkiye - Brezilya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, olimpiyatlarda tarihindeki ilk yarı final deneyiminin ardından bronz madalya için mücadele edecek. İtalya karşısında 3-0 mağlup olan Filenin Sultanları, olimpiyatları üçüncü olarak tamamlamayı hedefliyor. Bronz madalya maçında Türkiye'nin rakibi Brezilya olacak. Brezilya, yarı finalde ABD'ye 3-2 yenilmişti. Türkiye ile Brezilya arasındaki üçüncülük maçının programı belli oldu. Peki, Türkiye-Brezilya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.08.2024 15:56 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 15:56
Türkiye kadın voleybol üçüncülük maçı ne zaman? Türkiye - Brezilya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Grubu'nu ilk iki sırada tamamlayarak çeyrek finalde Çin'i 3-2 mağlup eden Türkiye, yarı finalde İtalya'ya 3-0 yenildi. Şimdi Filenin Sultanları, Daniele Santarelli yönetiminde bronz madalya kazanmayı hedefliyor. Brezilya, B Grubu'nu lider bitirip çeyrek finalde Dominik Cumhuriyeti 3-0 yenmişti. Türkiye-Brezilya üçüncülük maçı ne zaman? İşte detaylar...

Türkiye kadın voleybol üçüncülük maçı ne zaman? Türkiye - Brezilya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye-Brezilya Voleybol Maçı Ne Zaman?

Paris 2024 Olimpiyatları'nda yarı finalde mağlup olan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bronz madalya mücadelesinde Brezilya ile karşılaşacak.

Türkiye kadın voleybol üçüncülük maçı ne zaman? Türkiye - Brezilya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye-Brezilya üçüncülük maçı, 10 Ağustos Cumartesi günü saat 18.15'te South Paris Arena'da oynanacak. Bu önemli karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye kadın voleybol üçüncülük maçı ne zaman? Türkiye - Brezilya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Finalde İtalya ve ABD Karşılaşacak

Olimpiyatların finalinde İtalya ve ABD karşı karşıya gelecek. İtalya, Türkiye'yi 3-0 mağlup ederek finale yükselirken, ABD çeyrek finalde Brezilya'yı eleyerek büyük finale adını yazdırdı. İtalya-ABD final maçı 11 Ağustos'ta oynanacak.

Türkiye kadın voleybol üçüncülük maçı ne zaman? Türkiye - Brezilya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Daniele Santarelli'den Bronz Madalya Yorumları

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli, İtalya maçının ardından bronz madalya mücadelesine odaklanmaları gerektiğini belirtti. Santarelli, "Şimdi önümüzde Bronz Madalya Maçı var ve buna odaklanmalıyız. Bu turnuvada oynadığımız hiçbir maç kolay değil. Çünkü dünyanın en iyi takımlarıyla oynuyoruz. Artık bir bronz madalya maçımız kaldı ve bunu kazanmak istiyoruz." dedi.