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Haberler Galeri Okan Buruk'tan sürpriz tercih! Sara ve Jelert oynayacak mı? İşte Galatasaray - Hatayspor maçı muhtemel 11'leri...

Okan Buruk'tan sürpriz tercih! Sara ve Jelert oynayacak mı? İşte Galatasaray - Hatayspor maçı muhtemel 11'leri...

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de 2024-25 sezonu Galatasaray - Hatayspor maçı ile başlıyor. Son 2 sezonun şampiyonu sarı-kırmızılı ekip, Rams Park'ta kazanarak sezona 3 puanla başlamak isterken; Hatayspor da puan ya da puanlar alarak sürpriz yapma peşinde... Kritik maç öncesi sarı-kırmızılıların yeni transferi Jelert'in durumu belirsizliğini korurken, Kaan Ayhan'ın da ağrıları olması nedeniyle Okan Buruk'un sağ bekte Dubois'e forma verebileceği öğrenildi. İşte Galatasaray - Hatayspor maçı muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 09.08.2024 12:01 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 12:01
Okan Buruk’tan sürpriz tercih! Sara ve Jelert oynayacak mı? İşte Galatasaray - Hatayspor maçı muhtemel 11’leri...

Şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Okan Buruk’tan sürpriz tercih! Sara ve Jelert oynayacak mı? İşte Galatasaray - Hatayspor maçı muhtemel 11’leri...

RAMS Park'ta yapılacak sezonun açılış maçı, saat 21.00'de başlayacak.

Okan Buruk’tan sürpriz tercih! Sara ve Jelert oynayacak mı? İşte Galatasaray - Hatayspor maçı muhtemel 11’leri...

Süper Lig'de geçen sezonu 102 puanla rekor kırarak şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı takım, yeni sezona üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluk için mücadele edecek.

Okan Buruk’tan sürpriz tercih! Sara ve Jelert oynayacak mı? İşte Galatasaray - Hatayspor maçı muhtemel 11’leri...

Hatayspor ise 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen takımlardan oldu.

Okan Buruk’tan sürpriz tercih! Sara ve Jelert oynayacak mı? İşte Galatasaray - Hatayspor maçı muhtemel 11’leri...

Geçen sezon maçlarını Hatay dışında oynamak zorunda kalan Akdeniz temsilcisi, sezonu 41 puanla 15. sırada tamamladı.