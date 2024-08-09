09 Ağustos 2024, Cuma
Okan Buruk'tan sürpriz tercih! Sara ve Jelert oynayacak mı? İşte Galatasaray - Hatayspor maçı muhtemel 11'leri...
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de 2024-25 sezonu Galatasaray - Hatayspor maçı ile başlıyor. Son 2 sezonun şampiyonu sarı-kırmızılı ekip, Rams Park'ta kazanarak sezona 3 puanla başlamak isterken; Hatayspor da puan ya da puanlar alarak sürpriz yapma peşinde... Kritik maç öncesi sarı-kırmızılıların yeni transferi Jelert'in durumu belirsizliğini korurken, Kaan Ayhan'ın da ağrıları olması nedeniyle Okan Buruk'un sağ bekte Dubois'e forma verebileceği öğrenildi. İşte Galatasaray - Hatayspor maçı muhtemel 11'leri...
Giriş Tarihi: 09.08.2024 12:01 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 12:01