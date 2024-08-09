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Haberler Galeri Galatasaray-Hatayspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray-Hatayspor maçı şifresiz mi yayınlanacak?

Galatasaray-Hatayspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray-Hatayspor maçı şifresiz mi yayınlanacak?

Yeni Süper Lig sezonu, Galatasaray ile Hatayspor'un karşılaşacağı ilk hafta maçıyla başlıyor. Rams Park'ta oynanacak bu heyecanlı müsabakayı Turgut Doman yönetecek, yardımcı hakemler ise Kerem Ersoy ve Candaş Elbil olacak. Maçın zamanı, saati ve yayın kanalı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Detaylar maç öncesi açıklanacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.08.2024 17:24 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 17:24
Galatasaray-Hatayspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray-Hatayspor maçı şifresiz mi yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu, 9 Ağustos Cuma günü Galatasaray ile Hatayspor arasında yapılacak maçla açılacak. İki takım, geçmiş 8 karşılaşmada Galatasaray'ın 5 galibiyeti ve Hatayspor'un 3 galibiyetiyle dikkat çekti. Futbolseverler maçın saati, yayın kanalı ve ilk 11'ler hakkında detayları merak ediyorlar...

Galatasaray-Hatayspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray-Hatayspor maçı şifresiz mi yayınlanacak?

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, Hatayspor'u 9 Ağustos 2024 Cuma günü Rams Park'ta konuk edecek.

Galatasaray-Hatayspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray-Hatayspor maçı şifresiz mi yayınlanacak?

Maç saat 21.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak ise Halil Umut Meler görev yapacak.

Galatasaray-Hatayspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray-Hatayspor maçı şifresiz mi yayınlanacak?

Muhtemel 11'ler

Galatasaray:

Muslera
Kaan
Davinson
Abdülkerim
Köhn
Torreira
Sara
Ziyech
Mertens
Barış Alper
Icardi

Galatasaray-Hatayspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray-Hatayspor maçı şifresiz mi yayınlanacak?

Hatayspor:

Bekaj
Kamil Ahmet
Kilama
Burak
Cemali
Massanga
Görkem
Hodzic
Okoronkwo
Fernandes
Strandberg