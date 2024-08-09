09 Ağustos 2024, Cuma
Galatasaray-Hatayspor maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray-Hatayspor maçı şifresiz mi yayınlanacak?
Yeni Süper Lig sezonu, Galatasaray ile Hatayspor'un karşılaşacağı ilk hafta maçıyla başlıyor. Rams Park'ta oynanacak bu heyecanlı müsabakayı Turgut Doman yönetecek, yardımcı hakemler ise Kerem Ersoy ve Candaş Elbil olacak. Maçın zamanı, saati ve yayın kanalı futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Detaylar maç öncesi açıklanacak.
Giriş Tarihi: 09.08.2024 17:24 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 17:24