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Haberler Galeri Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? 2024 Paris Olimpiyatları'nda Filenin Sultanları yarı final maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? 2024 Paris Olimpiyatları'nda Filenin Sultanları yarı final maçı hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Çin'i geçerek yarı finale yükseldi. İtalya-Sırbistan karşılaşmasının sonucuyla Türkiye'nin rakibi belli oldu ve Milliler, yarı finalde İtalya ile mücadele edecek. Olimpiyat yarı final maçında Türkiye'nin grup aşamasında 3-0 mağlup olduğu İtalya, Egonu gibi güçlü oyuncularıyla dikkat çekiyor. Peki, Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman? İşte bu önemli karşılaşmanın detayları.

Giriş Tarihi: 07.08.2024 08:52 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 08:52
Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? 2024 Paris Olimpiyatları’nda Filenin Sultanları yarı final maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye'nin İtalya ile oynayacağı voleybol maçının tarihi ve yayın bilgileri merakla bekleniyor. Paris 2024 Olimpiyatları'nda yarı finale yükselerek önemli bir başarıya imza atan Filenin Sultanları, grup aşamasındaki tek mağlubiyetinin rövanşını almak için sıkı bir şekilde hazırlık yapıyor. Daniele Santarelli'nin liderliğindeki ekip, altın madalya hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, hangi saatte ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte tüm detaylar.

Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? 2024 Paris Olimpiyatları’nda Filenin Sultanları yarı final maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye-İtalya Voleybol Maçı Tarihi ve Yayın Bilgileri Açıklandı

Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyatları'nda yarı finalde İtalya ile karşılaşacak. Bu heyecanlı mücadele, 8 Ağustos Perşembe günü oynanacak ve maçın akşam saatlerinde başlaması bekleniyor. Türkiye'nin yarı final karşılaşmasının TRT 1 ekranlarında yayınlanması öngörülüyor.

Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? 2024 Paris Olimpiyatları’nda Filenin Sultanları yarı final maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Olimpiyat Voleybol Maç Takvimi

8 Ağustos'ta oynanacak yarı final maçları şu şekilde sıralanıyor:

Brezilya - ABD
Türkiye - İtalya

Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? 2024 Paris Olimpiyatları’nda Filenin Sultanları yarı final maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Bronz madalya maçı 10 Ağustos'ta, altın madalya maçı ise 11 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? 2024 Paris Olimpiyatları’nda Filenin Sultanları yarı final maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Filenin Sultanları'nın Olimpiyat Kadrosu

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Olimpiyat kadrosu şu şekilde:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Smaçörler: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Meliha Diken, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar (Kaptan), Zehra Güneş, Aslı Kalaç

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Libero: Gizem Örge

+1 Oyuncu: Beyza Arıcı