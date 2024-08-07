07 Ağustos 2024, Çarşamba
Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? 2024 Paris Olimpiyatları'nda Filenin Sultanları yarı final maçı hangi kanalda yayınlanacak?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Çin'i geçerek yarı finale yükseldi. İtalya-Sırbistan karşılaşmasının sonucuyla Türkiye'nin rakibi belli oldu ve Milliler, yarı finalde İtalya ile mücadele edecek. Olimpiyat yarı final maçında Türkiye'nin grup aşamasında 3-0 mağlup olduğu İtalya, Egonu gibi güçlü oyuncularıyla dikkat çekiyor. Peki, Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman? İşte bu önemli karşılaşmanın detayları.
Giriş Tarihi: 07.08.2024 08:52 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 08:52