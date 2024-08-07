Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? 2024 Paris Olimpiyatları’nda Filenin Sultanları yarı final maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye'nin İtalya ile oynayacağı voleybol maçının tarihi ve yayın bilgileri merakla bekleniyor. Paris 2024 Olimpiyatları'nda yarı finale yükselerek önemli bir başarıya imza atan Filenin Sultanları, grup aşamasındaki tek mağlubiyetinin rövanşını almak için sıkı bir şekilde hazırlık yapıyor. Daniele Santarelli'nin liderliğindeki ekip, altın madalya hedefiyle sahaya çıkacak. Peki, Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, hangi saatte ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte tüm detaylar.