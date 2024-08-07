07 Ağustos 2024, Çarşamba
Galatasaray'da soyunma odası karıştı iddiası! Kerem ve yardımcı hoca arasında kavga! Akıllarda soru işareti bırakan açıklama
Süper Kupa final maçında Beşiktaş'a 5-0 yenilerek ağır bir yenilgi alan Galatasaray'da soyunma odası karıştı. Dün sosyal medyada yayılan "Kerem Aktürkoğlu ile yardımcı hoca İrfan Saraloğlu" arasında yaşanan gerginlik kısa sürede gündem oldu. Gece saatlerinde cevap veren milli yıldızın "kavga" iddialarına verdiği yanıt akıllarda soru işareti bıraktı.
Giriş Tarihi: 07.08.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 09:27