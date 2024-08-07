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Galatasaray'da soyunma odası karıştı iddiası! Kerem ve yardımcı hoca arasında kavga! Akıllarda soru işareti bırakan açıklama

Süper Kupa final maçında Beşiktaş'a 5-0 yenilerek ağır bir yenilgi alan Galatasaray'da soyunma odası karıştı. Dün sosyal medyada yayılan "Kerem Aktürkoğlu ile yardımcı hoca İrfan Saraloğlu" arasında yaşanan gerginlik kısa sürede gündem oldu. Gece saatlerinde cevap veren milli yıldızın "kavga" iddialarına verdiği yanıt akıllarda soru işareti bıraktı.

Giriş Tarihi: 07.08.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 09:27
Galatasaray’da soyunma odası karıştı iddiası! Kerem ve yardımcı hoca arasında kavga! Akıllarda soru işareti bırakan açıklama
Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş ile karşılaşan ve sahadan 5-0'lık yenilgiyle ayrılan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu için olay yaratan bir iddia ortaya atılmıştı.
Galatasaray’da soyunma odası karıştı iddiası! Kerem ve yardımcı hoca arasında kavga! Akıllarda soru işareti bırakan açıklama
Takım kaptanlarından olan Aktürkoğlu'nun devre arasında oyundan çıkacağını öğrendiğinde yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu ile tartıştığı ve küfürler edip, şişe tekmeleyerek tepki gösterdiği öne sürülmüştü.
Galatasaray’da soyunma odası karıştı iddiası! Kerem ve yardımcı hoca arasında kavga! Akıllarda soru işareti bırakan açıklama
Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından sabaha karşı yaptığı paylaşımla iddialara cevap verdi.
Galatasaray’da soyunma odası karıştı iddiası! Kerem ve yardımcı hoca arasında kavga! Akıllarda soru işareti bırakan açıklama

İşte Aktürkoğlu'nun paylaşımı ve kullandığı ifadeler:

TFF Süper Kupa'daki Beşiktaş maçının devre arasında, Galatasaray'ın soyunma odasında yaşanan birtakım konuşmaların hakikatinden saptırıldığını ve dedikodu temeline dayanan şekilde haberleştirildiğini üzülerek takip etmek durumunda kaldım.

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu unvanıyla çıktığımız Süper Kupa maçının ilk yarısını geride kapattıktan sonra, yalnızca oyuncuların olduğu bölümde, takım kaptanı olarak arkadaşlarıma önümüzde uzun bir sürenin bulunduğunu, kulübümüz ve taraftarımız için geri dönebileceğimizi anlatıp, ikinci yarı öncesi moralimizi yüksek tutmamız gerektiğini söyledim.

Galatasaray’da soyunma odası karıştı iddiası! Kerem ve yardımcı hoca arasında kavga! Akıllarda soru işareti bırakan açıklama

"REAKSİYONUM HAYAL KIRIKLIĞI İLE SINIRLIDIR"

İkinci yarıda görev almayacağımı öğrendikten sonra verdiğim reaksiyon, önemli bir final maçında kulübüme ve takım arkadaşlarıma yardımcı olamayacağım için yaşadığım hayal kırıklığı ile sınırlıdır.

Kariyeri boyunca Galatasaray'a ulaşmak için çok uzun yollar kat eden, Galatasaray'ın kendisi için ne anlam ifade ettiğini çok iyi bilen ve Galatasaray'a her defasında sıkı sıkıya bağlanan bir sporcu olarak, Galatasaray'a ve temsil ettiği değerlere, nabzımın en yüksek olduğu anda dahi herhangi bir saygısızlıkta bulunmayacağımın bilinmesini isterim.