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Haberler Galeri Filenin Sultanları yarı final rakibi belli oldu mu, kim olacak? Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Türkiye voleybol yarı final maçı ne zaman?

Filenin Sultanları yarı final rakibi belli oldu mu, kim olacak? Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Türkiye voleybol yarı final maçı ne zaman?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda C grubunda mücadele eden Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, gösterdiği üstün performansla çeyrek finale yükseldi. Filenin Sultanları, çeyrek finalde karşılaştıkları güçlü rakipleri Çin'i nefes kesen bir mücadelenin ardından 3-2 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Türkiye, final setine uzayan bu kritik maçı kazanarak Olimpiyat rüyasını devam ettiriyor.

Giriş Tarihi: 06.08.2024 13:07 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 13:07
Filenin Sultanları yarı final rakibi belli oldu mu, kim olacak? Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Türkiye voleybol yarı final maçı ne zaman?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda heyecan dorukta! Filenin Sultanları, çeyrek finalde karşılaştıkları Çin'i 3-2 yenerek büyük bir başarıya imza attı ve yarı finale yükseldi. Türkiye'nin voleybol takımı, şimdi yarı finaldeki rakibini merakla bekliyor. Peki, Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi kim olacak? Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Türkiye voleybol yarı final maçı ne zaman?

Filenin Sultanları yarı final rakibi belli oldu mu, kim olacak? Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Türkiye voleybol yarı final maçı ne zaman?

Filenin Sultanları Yarı Finale Yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, C Grubu'ndaki başarılı performansının ardından çeyrek finalde Çin ile karşılaştı.

Filenin Sultanları yarı final rakibi belli oldu mu, kim olacak? Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Türkiye voleybol yarı final maçı ne zaman?

Zorlu mücadelede Türkiye, final setine giden maçı 3-2 kazanarak yarı finale yükselmeyi başardı.

Filenin Sultanları yarı final rakibi belli oldu mu, kim olacak? Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Türkiye voleybol yarı final maçı ne zaman?

Çeyrek Final Maçının Set Sonuçları

1. Set: Türkiye 23-25 Çin (0-1)

2. Set: Türkiye 25-21 Çin (1-1)

3. Set: Türkiye 26-24 Çin (2-1)

4. Set: Türkiye 21-25 Çin (2-2)

Final Set: Türkiye 15-12 Çin (3-2)

Filenin Sultanları yarı final rakibi belli oldu mu, kim olacak? Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Türkiye voleybol yarı final maçı ne zaman?

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Ay-yıldızlı voleybolcular, Paris 2024'te ilk madalyalarını kazanma hedefiyle ilerliyor. Ay-yıldızlı voleybolcular, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ilk madalyalarını kazanma hedefiyle yoluna devam ediyor.