Filenin Sultanları yarı final rakibi belli oldu mu, kim olacak? Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Türkiye voleybol yarı final maçı ne zaman?

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda heyecan dorukta! Filenin Sultanları, çeyrek finalde karşılaştıkları Çin'i 3-2 yenerek büyük bir başarıya imza attı ve yarı finale yükseldi. Türkiye'nin voleybol takımı, şimdi yarı finaldeki rakibini merakla bekliyor. Peki, Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi kim olacak? Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Türkiye voleybol yarı final maçı ne zaman?