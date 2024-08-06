06 Ağustos 2024, Salı
Filenin Sultanları yarı final rakibi belli oldu mu, kim olacak? Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Türkiye voleybol yarı final maçı ne zaman?
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda C grubunda mücadele eden Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, gösterdiği üstün performansla çeyrek finale yükseldi. Filenin Sultanları, çeyrek finalde karşılaştıkları güçlü rakipleri Çin'i nefes kesen bir mücadelenin ardından 3-2 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Türkiye, final setine uzayan bu kritik maçı kazanarak Olimpiyat rüyasını devam ettiriyor.
Giriş Tarihi: 06.08.2024 13:07 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 13:07