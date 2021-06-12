12 Haziran 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri SON DAKİKA | Danimarka - Finlandiya maçında kalbi duran Christian Eriksen'in sağlık durumu nasıl?

SON DAKİKA | Danimarka - Finlandiya maçında kalbi duran Christian Eriksen'in sağlık durumu nasıl?

SON DAKİKA HABERİ | EURO 2020 B Grubu'nun ilk maçında Finlandiya ile Danimarka karşı karşıya geldi Maçın 45. dakikasında Danimarka'da Christian Eriksen bir anda yere yığıldı. Kalbi duran yıldız futbolcuya sağlık görevlileri müdahale etti. UEFA yaşanan bu olay sonrası maçın ertelendiğini duyurdu. Öte yandan Eriksen'in sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama yapıldı. Danimarkalı futbolcunun durmunun stabil olduğu ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 12.06.2021 20:36 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 20:52
  • 1
  • 51
SON DAKİKA | Danimarka - Finlandiya maçında kalbi duran Christian Eriksen'in sağlık durumu nasıl?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu ilk maçında Danimarka ile Finlandiya karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 45. dakikasında ise çok üzücü bir olay yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 51
SON DAKİKA | Danimarka - Finlandiya maçında kalbi duran Christian Eriksen'in sağlık durumu nasıl?

Danimarka'nın kullanacağı taç atışında topu almak için hareketlenen Christian Eriksen, taç çizgisinin yanında bir anda yere yığıldı.

  • 3
  • 51
SON DAKİKA | Danimarka - Finlandiya maçında kalbi duran Christian Eriksen'in sağlık durumu nasıl?

Mücadelenin hakemi oyunu durdurarak futbolcunun yanına koştu ve sağlık ekiplerini sahaya davet etti.

  • 4
  • 51
SON DAKİKA | Danimarka - Finlandiya maçında kalbi duran Christian Eriksen'in sağlık durumu nasıl?

Eriksen'in yanına gelen sağlık ekibi, oyuncuya kalp masajı yapmaya başladı.

Öte yandan takım arkadaşları da tecrübeli oyuncunun etrafında bir çember oluşturdu.

  • 5
  • 51
SON DAKİKA | Danimarka - Finlandiya maçında kalbi duran Christian Eriksen'in sağlık durumu nasıl?

Saha içerisinde uygulanan müdahalenin ardından Christian Eriksen, sağlık ekibi tarafından soyunma odasına götürüldü.