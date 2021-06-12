SON DAKİKA | Danimarka - Finlandiya maçında kalbi duran Christian Eriksen'in sağlık durumu nasıl?

SON DAKİKA HABERİ | EURO 2020 B Grubu'nun ilk maçında Finlandiya ile Danimarka karşı karşıya geldi Maçın 45. dakikasında Danimarka'da Christian Eriksen bir anda yere yığıldı. Kalbi duran yıldız futbolcuya sağlık görevlileri müdahale etti. UEFA yaşanan bu olay sonrası maçın ertelendiğini duyurdu. Öte yandan Eriksen'in sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama yapıldı. Danimarkalı futbolcunun durmunun stabil olduğu ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.