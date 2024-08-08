08 Ağustos 2024, Perşembe
Türkiye-İtalya kadın voleybol maçı CANLI İZLE | 8 Ağustos 2024 Türkiye-İtalya yarı final maçı TRT 1 canlı, şifresiz, kesintisiz, 4K izle!
Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Grubunu ikinci sırada tamamlayan ve çeyrek finalde Çin'i 3-2 mağlup ederek yarı finale yükselen milli takım, İtalya karşısında rövanşı almak için sahada. Daha önce 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükselen Ay-yıldızlılar, bu kez olimpiyat madalyası için ter dökecek. İşte Türkiye-İtalya kadın voleybol maçı canlı izle detayları…
Giriş Tarihi: 08.08.2024 21:12 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 21:13