Türkiye-İtalya kadın voleybol maçı CANLI İZLE | 8 Ağustos 2024 Türkiye-İtalya yarı final maçı TRT 1 canlı, şifresiz, kesintisiz, 4K izle!

Santarelli: "Türkiye'ye Madalyayla Dönmek İstiyoruz"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, çeyrek finalde Çin'i 3-2 yenerek yarı finale yükselmenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Santarelli, "Buraya madalya almak için geldik ve bu bizim için büyük bir rüya. Türkiye'ye madalyayla dönmek istiyoruz. Bu ülke için çok özel bir şey yapmak istiyorum. Türk halkının desteğini hissedebiliyorum. Bu spordan fazlası" ifadelerini kullandı.