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Haberler Galeri Türkiye-İtalya kadın voleybol maçı CANLI İZLE | 8 Ağustos 2024 Türkiye-İtalya yarı final maçı TRT 1 canlı, şifresiz, kesintisiz, 4K izle!

Türkiye-İtalya kadın voleybol maçı CANLI İZLE | 8 Ağustos 2024 Türkiye-İtalya yarı final maçı TRT 1 canlı, şifresiz, kesintisiz, 4K izle!

Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya ile kritik bir mücadeleye çıkıyor. Grubunu ikinci sırada tamamlayan ve çeyrek finalde Çin'i 3-2 mağlup ederek yarı finale yükselen milli takım, İtalya karşısında rövanşı almak için sahada. Daha önce 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükselen Ay-yıldızlılar, bu kez olimpiyat madalyası için ter dökecek. İşte Türkiye-İtalya kadın voleybol maçı canlı izle detayları…

Giriş Tarihi: 08.08.2024 21:12 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 21:13
Türkiye-İtalya kadın voleybol maçı CANLI İZLE | 8 Ağustos 2024 Türkiye-İtalya yarı final maçı TRT 1 canlı, şifresiz, kesintisiz, 4K izle!

Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya ile karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz yıl Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı yenerek finale yükselen milliler, şimdi olimpiyat madalyası için sahada. Türkiye-İtalya maçı, TRT 1'den canlı ve kesintisiz olarak izlenebilecek. İşte Türkiye-İtalya maçı Süper Kupa TRT 1 canlı, şifresiz, kesintisiz, 4K izle ekranı...

Türkiye-İtalya kadın voleybol maçı CANLI İZLE | 8 Ağustos 2024 Türkiye-İtalya yarı final maçı TRT 1 canlı, şifresiz, kesintisiz, 4K izle!

Türkiye-İtalya Yarı Final Maçı Hangi Kanalda Yayınlanıyor?

Türkiye-İtalya arasında gerçekleşen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları yarı final maçı, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan South Paris Arena'da oynanıyor. Saat 21.00'de başlayacak bu kritik mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye-İtalya kadın voleybol maçı CANLI İZLE | 8 Ağustos 2024 Türkiye-İtalya yarı final maçı TRT 1 canlı, şifresiz, kesintisiz, 4K izle!

TÜRKİYE İTALYA MAÇI CANLI İZLE

Maçın canlı yayını TRT 1 canlı izle ekranında:

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

Türkiye-İtalya kadın voleybol maçı CANLI İZLE | 8 Ağustos 2024 Türkiye-İtalya yarı final maçı TRT 1 canlı, şifresiz, kesintisiz, 4K izle!

Santarelli: "Türkiye'ye Madalyayla Dönmek İstiyoruz"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, çeyrek finalde Çin'i 3-2 yenerek yarı finale yükselmenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Santarelli, "Buraya madalya almak için geldik ve bu bizim için büyük bir rüya. Türkiye'ye madalyayla dönmek istiyoruz. Bu ülke için çok özel bir şey yapmak istiyorum. Türk halkının desteğini hissedebiliyorum. Bu spordan fazlası" ifadelerini kullandı.

Türkiye-İtalya kadın voleybol maçı CANLI İZLE | 8 Ağustos 2024 Türkiye-İtalya yarı final maçı TRT 1 canlı, şifresiz, kesintisiz, 4K izle!

2024 Dünya Voleybol Sıralaması: Türkiye Üçüncü Sırada

Son güncellenen 2024 Dünya Voleybol Sıralaması'nda Türkiye, 367.98 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Zirvede 415.22 puanla İtalya, ikinci sırada ise 410.32 puanla Brezilya bulunuyor. Bu sıralama, Türkiye'nin uluslararası arenada ne kadar güçlü bir takım olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.