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Haberler Galeri UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Trabzonspor kaybetti Başakşehir kazandı | İşte listedeki son durum! Türkiye kaçıncı?

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Trabzonspor kaybetti Başakşehir kazandı | İşte listedeki son durum! Türkiye kaçıncı?

2024-2025 sezonunda heyecan Avrupa maçlarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rapid Wien'e yenildi. Bir diğer temsilcimiz Başakşehir ise Konferans Ligi 3. ön öleme turu ilk maçında Gürcistan temsilcisi Iberia'yı deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte listedeki son durum...

Giriş Tarihi: 08.08.2024 22:52 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 22:55
UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Trabzonspor kaybetti Başakşehir kazandı... | İşte listedeki son durum! Türkiye kaçıncı?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rapid Wien'i konuk etti. Mücadele 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Bordo mavililer bu skorla ülke puanına katkı yapamadı.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Gürcistan temsilcisi Iberia'ya konuk oldu. Mücadele 1-0 Başakşehir üstünlüğüyle sona erdi. Bu skorla ise ülke puanına 200 eklendi.

İşte güncel ülke puanı sıralaması...

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Trabzonspor kaybetti Başakşehir kazandı... | İşte listedeki son durum! Türkiye kaçıncı?

1- İNGİLTERE 89.160

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Trabzonspor kaybetti Başakşehir kazandı... | İşte listedeki son durum! Türkiye kaçıncı?

2- iTALYA 79.106

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Trabzonspor kaybetti Başakşehir kazandı... | İşte listedeki son durum! Türkiye kaçıncı?

3- İSPANYA 73. 989

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Trabzonspor kaybetti Başakşehir kazandı... | İşte listedeki son durum! Türkiye kaçıncı?

4- ALMANYA 71.660