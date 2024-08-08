08 Ağustos 2024, Perşembe
UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Trabzonspor kaybetti Başakşehir kazandı | İşte listedeki son durum! Türkiye kaçıncı?
2024-2025 sezonunda heyecan Avrupa maçlarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rapid Wien'e yenildi. Bir diğer temsilcimiz Başakşehir ise Konferans Ligi 3. ön öleme turu ilk maçında Gürcistan temsilcisi Iberia'yı deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. İşte listedeki son durum...
Giriş Tarihi: 08.08.2024 22:52 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 22:55