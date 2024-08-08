UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Trabzonspor kaybetti Başakşehir kazandı... | İşte listedeki son durum! Türkiye kaçıncı?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rapid Wien'i konuk etti. Mücadele 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Bordo mavililer bu skorla ülke puanına katkı yapamadı.



Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Gürcistan temsilcisi Iberia'ya konuk oldu. Mücadele 1-0 Başakşehir üstünlüğüyle sona erdi. Bu skorla ise ülke puanına 200 eklendi.

İşte güncel ülke puanı sıralaması...