08 Ağustos 2024, Perşembe
Galatasaray'dan İtalyan bombası! Okan Buruk istedi yönetim transferi bitiriyor
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de sezonu Hatayspor maçıyla açacak Galatasaray'da transfer çalışmaları da hız kazandı. Kadrosunu Batshuayi, Jelert ve Sara ile güçlendiren sarı-kırmızılılarda, Okan Buruk yönetimden İtalyan yıldızı istedi. Galatasaray yönetimi, şampiyon hocanın talebi doğrultusunda transfer için devreye girerken, futbolcunun takımı Juventus ile temaslar başladı.
Giriş Tarihi: 08.08.2024 15:18 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 15:18