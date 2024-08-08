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Galatasaray'dan İtalyan bombası! Okan Buruk istedi yönetim transferi bitiriyor

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de sezonu Hatayspor maçıyla açacak Galatasaray'da transfer çalışmaları da hız kazandı. Kadrosunu Batshuayi, Jelert ve Sara ile güçlendiren sarı-kırmızılılarda, Okan Buruk yönetimden İtalyan yıldızı istedi. Galatasaray yönetimi, şampiyon hocanın talebi doğrultusunda transfer için devreye girerken, futbolcunun takımı Juventus ile temaslar başladı.

Giriş Tarihi: 08.08.2024 15:18 Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 15:18
Galatasaray’dan İtalyan bombası! Okan Buruk istedi yönetim transferi bitiriyor

Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'a 5-0 mağlup oldu sezona şok bir yenilgiyle başladı.

Galatasaray’dan İtalyan bombası! Okan Buruk istedi yönetim transferi bitiriyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa karşılaşmasında kaleyi Muslera'ya emanet etti.

Galatasaray’dan İtalyan bombası! Okan Buruk istedi yönetim transferi bitiriyor

Deneyimli çalıştırıcı savunma hattını; Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı ve Derrick Köhn dörtlüsünden oluşturdu.

Galatasaray’dan İtalyan bombası! Okan Buruk istedi yönetim transferi bitiriyor

Tecrübeli teknik adam, orta alanda vazgeçmediği Lucas Torreira ve Berkan Kutlu'yu sahaya sürdü.

Galatasaray’dan İtalyan bombası! Okan Buruk istedi yönetim transferi bitiriyor

Hücum hattında Hakim Ziyech, Dries Mertens, ve Kerem Aktürkoğlu'nu sahaya süren Okan Buruk, en ileride Mauro Icardi'den gol bekledi.