Türkiye gruptan nasıl çıkar? EURO 2024'e katılma yolunda planlar değişti

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda dün Hırvatistan'la kritik bir karşılaşmaya çıktı. Yeni teknik direktörü Vincenzo Montella yönetiminde ilk sınavını veren Ay Yıldızlılar, zorlu deplasmanda 3 puanı tek golle aldı ve EURO 2024 yolunda dev bir adım attı. Gruptaki diğer maçta Letonya, Ermenistan'ı 2-0 devirdi ve grupta hesaplar lehimize değişti. İşte ihtimaller...