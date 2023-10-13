13 Ekim 2023, Cuma
Türkiye gruptan nasıl çıkar? EURO 2024'e katılma yolunda planlar değişti
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda dün Hırvatistan'la kritik bir karşılaşmaya çıktı. Yeni teknik direktörü Vincenzo Montella yönetiminde ilk sınavını veren Ay Yıldızlılar, zorlu deplasmanda 3 puanı tek golle aldı ve EURO 2024 yolunda dev bir adım attı. Gruptaki diğer maçta Letonya, Ermenistan'ı 2-0 devirdi ve grupta hesaplar lehimize değişti. İşte ihtimaller...
Giriş Tarihi: 13.10.2023 11:26 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 11:27
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