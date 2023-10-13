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Türkiye gruptan nasıl çıkar? EURO 2024'e katılma yolunda planlar değişti

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda dün Hırvatistan'la kritik bir karşılaşmaya çıktı. Yeni teknik direktörü Vincenzo Montella yönetiminde ilk sınavını veren Ay Yıldızlılar, zorlu deplasmanda 3 puanı tek golle aldı ve EURO 2024 yolunda dev bir adım attı. Gruptaki diğer maçta Letonya, Ermenistan'ı 2-0 devirdi ve grupta hesaplar lehimize değişti. İşte ihtimaller...

Giriş Tarihi: 13.10.2023 11:26 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 11:27
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Türkiye gruptan nasıl çıkar? EURO 2024’e katılma yolunda planlar değişti
A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde kritik bir galibiyete imza attı. Ay yıldızlılar, deplasmanda Hırvatistan'ı Barış Alper Yılmaz'ın golüyle 1 - 0 mağlup etti.
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Türkiye gruptan nasıl çıkar? EURO 2024’e katılma yolunda planlar değişti
Yeni teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki ilk maçından galip ayrılan milliler, 13 puana ulaştı ve maç fazlasıyla D grubunda liderlik koltuğuna oturdu. Aynı gece Letonya - Ermenistan maçından gelen sonuç grupta işleri lehimize değiştirdi.
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Türkiye gruptan nasıl çıkar? EURO 2024’e katılma yolunda planlar değişti

LETONYA, ERMENİSTAN'I DEVİRDİ

EURO 2024 Elemeleri'nde A Milli Takım'ın grubunda yer alan Letonya ile Ermenistan karşılaştı. Mücadele 2-0 Letonya üstünlüğüyle sona erdi.

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Türkiye gruptan nasıl çıkar? EURO 2024’e katılma yolunda planlar değişti
Skonto Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Ikaunieks ve 68. dakikada Balodis kaydetti. Letonya'da Oss, 31 ve 52. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
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Türkiye gruptan nasıl çıkar? EURO 2024’e katılma yolunda planlar değişti
Bu sonuçla birlikte Letonya 3 puana çıktı ve gruptaki ilk puanlarını aldı. Ermenistan ise 7 puanda kaldı. Letonya, 15 Ekim günü saat 21:45'te A Milli Takım'a konuk olacak. Ermenistan ise bu kez BAY geçen taraf olacak.