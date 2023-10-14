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Haberler Galeri Montella rüzgarı arkasına aldı! İşte Türkiye’nin Letonya maçındaki ilk 11’i! Sacha Boey hakkında çarpıcı açıklama

Montella rüzgarı arkasına aldı! İşte Türkiye’nin Letonya maçındaki ilk 11’i! Sacha Boey hakkında çarpıcı açıklama

EURO 2024 elemelerinde sahasındaki Hırvatistan'ı mağlup etmeyi başaran A Milli Futbol Takımı, Montella yönetiminde çıktığı ilk maçta büyük bir başarı elde etti. Letonya'yı yenmesi halinde Almanya'ya biletini yazdıracak olan millilerde kritik maç öncesi ilk 11 belli oldu. Öte yandan İtalyan teknik adam Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Sacha Boey hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 14.10.2023 18:02 Güncelleme Tarihi: 14.10.2023 18:17
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Montella rüzgarı arkasına aldı! İşte Türkiye’nin Letonya maçındaki ilk 11’i! Sacha Boey hakkında çarpıcı açıklama

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu yedinci maçında Konya'da Letonya ile karşı karşıya gelecek.

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Montella rüzgarı arkasına aldı! İşte Türkiye’nin Letonya maçındaki ilk 11’i! Sacha Boey hakkında çarpıcı açıklama

Hırvatistan'ı deplasmanda mağlup ederek grupta liderliğe yükselen A Milli Futbol Takımı, Letonya'yı mağlup ettiği takdirde gruptaki son maçlar öncesinde EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

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Montella rüzgarı arkasına aldı! İşte Türkiye’nin Letonya maçındaki ilk 11’i! Sacha Boey hakkında çarpıcı açıklama

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.45'te başlayacak.

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Montella rüzgarı arkasına aldı! İşte Türkiye’nin Letonya maçındaki ilk 11’i! Sacha Boey hakkında çarpıcı açıklama

Karşılaşmayı Arnavutluk Futbol Federasyonundan hakem Enea Jorgji yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Denis Rexha ve Ridiger Çokaj, dördüncü hakemliğini ise Florian Lata üstlenecek.

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Montella rüzgarı arkasına aldı! İşte Türkiye’nin Letonya maçındaki ilk 11’i! Sacha Boey hakkında çarpıcı açıklama

Grubun diğer maçında ise aynı gün Galler ile Hırvatistan karşılaşacak.