Montella rüzgarı arkasına aldı! İşte Türkiye’nin Letonya maçındaki ilk 11’i! Sacha Boey hakkında çarpıcı açıklama

EURO 2024 elemelerinde sahasındaki Hırvatistan'ı mağlup etmeyi başaran A Milli Futbol Takımı, Montella yönetiminde çıktığı ilk maçta büyük bir başarı elde etti. Letonya'yı yenmesi halinde Almanya'ya biletini yazdıracak olan millilerde kritik maç öncesi ilk 11 belli oldu. Öte yandan İtalyan teknik adam Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Sacha Boey hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu. İşte detaylar…