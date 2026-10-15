Türk takımlarının Avrupa'daki en farklı mağlubiyetleri: Ağır yenilgiler listede

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin Aston Villa'ya 6-0, Galatasaray'ın ise Barcelona'ya 4-1 mağlup olması, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki en ağır yenilgilerini yeniden gündeme taşıdı. Beşiktaş'ın Liverpool karşısında aldığı 8-0'lık sonuç listenin zirvesinde yer alırken Fenerbahçe, Galatasaray ve diğer Türk temsilcilerinin geçmişte yaşadığı farklı mağlubiyetler de dikkat çekti. İşte Türk takımlarının Avrupa'da aldığı en ağır mağlubiyetler...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk temsilcilerinin aldığı farklı mağlubiyetler, Avrupa kupaları tarihindeki en ağır sonuçları yeniden gündeme getirdi. Fenerbahçe'nin Aston Villa karşısında 6-0, Galatasaray'ın ise Barcelona karşısında 4-1 kaybettiği haftanın ardından geçmiş yıllarda yaşanan tarihi yenilgiler mercek altına alındı.

Transfermarkt'ın verilerine göre Beşiktaş'ın Liverpool karşısında aldığı 8-0'lık mağlubiyet öne çıkarken Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa sahnesindeki farklı yenilgileri de listede yer buldu. İşte Türk takımlarının Avrupa'da aldığı ağır yenilgiler...

KANARYA'DA ASTON VILLA HÜSRANI Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa deplasmanından 6-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertli takımın aldığı sonuç, kulüp tarihindeki en ağır Avrupa yenilgilerinden biri olarak değerlendirildi. Fenerbahçe'nin geçmişte yaşadığı farklı mağlubiyetler arasında 1975 yılında Benfica karşısında alınan 7-0'lık sonuç ile 1992 yılında Sigma Olomouc'a karşı yaşanan 7-1'lik yenilgi bulunuyor. Sarı-lacivertliler, 2023-2024 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Nordsjaelland deplasmanında da 6-1 mağlup olmuştu.

BEŞİKTAŞ'IN 8-0'LIK YENİLGİSİ Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgileri arasında ilk sırada Beşiktaş'ın Liverpool karşısında aldığı 8-0'lık sonuç yer alıyor. Siyah-beyazlı ekip, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında İngiliz temsilcisine deplasmanda 8-0 mağlup olmuştu. Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında yaşadığı diğer ağır sonuçlar arasında 2000-2001 sezonunda Leeds United'a ve 2016-2017 sezonunda Dinamo Kiev'e karşı aldığı 6-0'lık yenilgiler bulunuyor.