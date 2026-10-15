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Türk takımlarının Avrupa'daki en farklı mağlubiyetleri: Ağır yenilgiler listede

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin Aston Villa'ya 6-0, Galatasaray'ın ise Barcelona'ya 4-1 mağlup olması, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki en ağır yenilgilerini yeniden gündeme taşıdı. Beşiktaş'ın Liverpool karşısında aldığı 8-0'lık sonuç listenin zirvesinde yer alırken Fenerbahçe, Galatasaray ve diğer Türk temsilcilerinin geçmişte yaşadığı farklı mağlubiyetler de dikkat çekti. İşte Türk takımlarının Avrupa'da aldığı en ağır mağlubiyetler...

Türk takımlarının Avrupa'daki en farklı mağlubiyetleri: Ağır yenilgiler listede 1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk temsilcilerinin aldığı farklı mağlubiyetler, Avrupa kupaları tarihindeki en ağır sonuçları yeniden gündeme getirdi. Fenerbahçe'nin Aston Villa karşısında 6-0, Galatasaray'ın ise Barcelona karşısında 4-1 kaybettiği haftanın ardından geçmiş yıllarda yaşanan tarihi yenilgiler mercek altına alındı.

Türk takımlarının Avrupa'daki en farklı mağlubiyetleri: Ağır yenilgiler listede 2

Transfermarkt'ın verilerine göre Beşiktaş'ın Liverpool karşısında aldığı 8-0'lık mağlubiyet öne çıkarken Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa sahnesindeki farklı yenilgileri de listede yer buldu.

İşte Türk takımlarının Avrupa'da aldığı ağır yenilgiler...

Türk takımlarının Avrupa'daki en farklı mağlubiyetleri: Ağır yenilgiler listede 3

KANARYA'DA ASTON VILLA HÜSRANI

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa deplasmanından 6-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertli takımın aldığı sonuç, kulüp tarihindeki en ağır Avrupa yenilgilerinden biri olarak değerlendirildi.

Fenerbahçe'nin geçmişte yaşadığı farklı mağlubiyetler arasında 1975 yılında Benfica karşısında alınan 7-0'lık sonuç ile 1992 yılında Sigma Olomouc'a karşı yaşanan 7-1'lik yenilgi bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, 2023-2024 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Nordsjaelland deplasmanında da 6-1 mağlup olmuştu.

Türk takımlarının Avrupa'daki en farklı mağlubiyetleri: Ağır yenilgiler listede 4

BEŞİKTAŞ'IN 8-0'LIK YENİLGİSİ

Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgileri arasında ilk sırada Beşiktaş'ın Liverpool karşısında aldığı 8-0'lık sonuç yer alıyor.

Siyah-beyazlı ekip, 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında İngiliz temsilcisine deplasmanda 8-0 mağlup olmuştu.

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında yaşadığı diğer ağır sonuçlar arasında 2000-2001 sezonunda Leeds United'a ve 2016-2017 sezonunda Dinamo Kiev'e karşı aldığı 6-0'lık yenilgiler bulunuyor.

Türk takımlarının Avrupa'daki en farklı mağlubiyetleri: Ağır yenilgiler listede 5

GALATASARAY'IN REAL MADRID KABUSU

Galatasaray da Avrupa kupalarında farklı mağlubiyetler yaşayan Türk temsilcileri arasında yer alıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, 2019-2020 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid deplasmanından 6-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.

Galatasaray'ın 2013-2014 sezonunda yine Real Madrid karşısında aldığı 6-1'lik mağlubiyet de kulübün Avrupa kupalarındaki en ağır sonuçları arasında bulunuyor.

Barcelona karşısında alınan 4-1'lik sonucun ardından sarı-kırmızılıların geçmiş Avrupa performansı yeniden gündeme geldi.

Türk takımlarının Avrupa'daki en farklı mağlubiyetleri: Ağır yenilgiler listede 6

AKHİSARSPOR VE BURSASPOR DA LİSTEDE

Avrupa kupalarında farklı mağlubiyet yaşayan Türk ekipleri yalnızca üç büyük kulüple sınırlı kalmadı.

Akhisarspor, 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla karşısında 6-0 kaybederken Bursaspor da 2010-2011 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Valencia'ya 6-1 mağlup oldu.

Bu karşılaşmalar, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgileri arasında yer aldı.

Türk takımlarının Avrupa'daki en farklı mağlubiyetleri: Ağır yenilgiler listede 7

İşte Türk takımlarının Avrupa'daki en farklı mağlubiyetleri...

Liverpool 8-0 Beşiktaş — 2007/08

Real Madrid 6-0 Galatasaray — 2019/20

Sevilla 6-0 Akhisarspor — 2018/19

Dinamo Kiev 6-0 Beşiktaş — 2016/17

Leeds United 6-0 Beşiktaş — 2000/01

Aston Villa 6-0 Fenerbahçe — 2026/27

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