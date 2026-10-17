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Montella sonrası Türkiye A Milli Takımı'nda hocalık için geçici formül!

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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UEFA Uluslar Ligi'nde alınan kötü sonuçların ardından Vincenzo Montella ile yollarını ayıran A Milli Takım'da teknik direktör arayışları sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), Belçika ve Fransa ile oynanacak kritik karşılaşmalar için sürpriz bir formül üzerinde durduğu iddia edildi. Gündeme gelen isim ise Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba oldu. İşte detaylar...

Montella sonrası Türkiye A Milli Takımı'nda hocalık için geçici formül! 1

A Milli Takım'da Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı merak konusu oldu. UEFA Uluslar Ligi'nde henüz puanla tanışamayan ay-yıldızlı ekip, Belçika ve Fransa karşılaşmaları öncesinde kritik bir sürece girerken Milliyet'in haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu'nun sürpriz bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü. İddiaya göre TFF, iki maçlık geçici çözüm için Samet Aybaba seçeneğini değerlendiriyor. İşte detaylar...

Montella sonrası Türkiye A Milli Takımı'nda hocalık için geçici formül! 2

A Milli Takım'da Vincenzo Montella döneminin sona ermesinin ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor. UEFA Uluslar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan ay-yıldızlı ekipte, Belçika ve Fransa maçları öncesinde dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Montella sonrası Türkiye A Milli Takımı'nda hocalık için geçici formül! 3

Milliyet'in haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak son iki karşılaşma için geçici bir teknik direktör formülü üzerinde duruyor.

Montella sonrası Türkiye A Milli Takımı'nda hocalık için geçici formül! 4

HEDEF MAKSİMUM PUAN

UEFA Uluslar A Ligi'nde henüz puan alamayan Türkiye, kalan iki karşılaşmada elde edeceği sonuçlarla play-off şansını korumayı hedefliyor.

Ay-yıldızlı ekip, 12 Kasım'da Belçika ile karşılaşacak. Türkiye, 15 Kasım'da ise deplasmanda Fransa'nın konuğu olacak.

Montella sonrası Türkiye A Milli Takımı'nda hocalık için geçici formül! 5

GEÇİCİ FORMÜL SAMET AYBABA

UEFA Uluslar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan ay-yıldızlı ekipte, Belçika ve Fransa maçları öncesinde dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), teknik direktörlük görevi için Samet Aybaba'yı değerlendirdiği öne sürüldü.

Montella sonrası Türkiye A Milli Takımı'nda hocalık için geçici formül! 6

Haziran 2027'de yapılması planlanan TFF olağan seçimli genel kurulu öncesinde gündeme gelen formül kapsamında, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba'nın A Milli Takım'ın başına getirilmesinin planlandığı iddia edildi.

Montella sonrası Türkiye A Milli Takımı'nda hocalık için geçici formül! 7

SAMET AYBABA'NIN KARİYERİ

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Samet Aybaba, kariyerine 1990-1991 sezonunda MKE Ankaragücü'nde başladı.

Beşiktaş, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Gaziantepspor, Bursaspor, Antalyaspor, Sivasspor, Adana Demirspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Eskişehirspor gibi birçok takımda görev aldı.

Montella sonrası Türkiye A Milli Takımı'nda hocalık için geçici formül! 8

Aybaba, 2001 yılında Gençlerbirliği, 2003 yılında ise Trabzonspor ile Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

2017'de Sivasspor'u, 2021'de ise Adana Demirspor'u Süper Lig'e taşıyan deneyimli çalıştırıcı, 2023-2024 sezonunda Beşiktaş'ta futbol takımları genel koordinatörlüğü görevini üstlendi.

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