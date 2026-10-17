Montella sonrası Türkiye A Milli Takımı'nda hocalık için geçici formül!

UEFA Uluslar Ligi'nde alınan kötü sonuçların ardından Vincenzo Montella ile yollarını ayıran A Milli Takım'da teknik direktör arayışları sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), Belçika ve Fransa ile oynanacak kritik karşılaşmalar için sürpriz bir formül üzerinde durduğu iddia edildi. Gündeme gelen isim ise Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba oldu. İşte detaylar...

A Milli Takım'da Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı merak konusu oldu. UEFA Uluslar Ligi'nde henüz puanla tanışamayan ay-yıldızlı ekip, Belçika ve Fransa karşılaşmaları öncesinde kritik bir sürece girerken Milliyet'in haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu'nun sürpriz bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü. İddiaya göre TFF, iki maçlık geçici çözüm için Samet Aybaba seçeneğini değerlendiriyor. İşte detaylar...

A Milli Takım'da Vincenzo Montella döneminin sona ermesinin ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor. UEFA Uluslar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan ay-yıldızlı ekipte, Belçika ve Fransa maçları öncesinde dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Milliyet'in haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak son iki karşılaşma için geçici bir teknik direktör formülü üzerinde duruyor.

HEDEF MAKSİMUM PUAN UEFA Uluslar A Ligi'nde henüz puan alamayan Türkiye, kalan iki karşılaşmada elde edeceği sonuçlarla play-off şansını korumayı hedefliyor. Ay-yıldızlı ekip, 12 Kasım'da Belçika ile karşılaşacak. Türkiye, 15 Kasım'da ise deplasmanda Fransa'nın konuğu olacak.