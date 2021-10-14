Türk hakemlerinden Süper Lig maçlarında skandal kararlar! Erman Toroğlu hakem dünyasını anlattı: Virüs gibi geziyorlar

İşte Erman Toroğlu'nun sözleri...

"BUNLARDA SIKILMA VE UTANMA YOK"

Metin Tokat ve Ali Uluyol ile ilgili Sabah ve Fotomaç'ta bir yazı kaleme aldım. Bu iki hakem eskisi, beni savcılığa şikâyet ettiler. Daha neticeler gelmedi ama şu gerçekleşti: Ali Uluyol, Ankara'daki hakem derneğinin başından alındı, Metin Tokat, Süper Lig hakem dağıtım görevinden alındı.