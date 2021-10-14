14 Ekim 2021, Perşembe
Türk hakemlerinden Süper Lig maçlarında skandal kararlar! Erman Toroğlu hakem dünyasını anlattı: Virüs gibi geziyorlar
Süper Lig'de ilk 8 hafta geride kaldı. Bu sürede takımların ve özellikle 4 büyüklerin performansından çok hakem hataları konuşuldu. VAR'a rağmen karşılaşmalarda verilen kararlar, maçlara damga vurdu. Kulüpler ve camiaların sert tepkilerini çeken bu skandal hakem kararlarının arkasında ne var? Sabah Gazetesi yazarı Erman Toroğlu "virüs gibi geziyorlar" ifadesiyle perde arkasını özetlediği Türk hakem dünyasını anlattı.
Giriş Tarihi: 14.10.2021 08:58 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 09:00
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