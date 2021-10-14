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Haberler Galeri Türk hakemlerinden Süper Lig maçlarında skandal kararlar! Erman Toroğlu hakem dünyasını anlattı: Virüs gibi geziyorlar

Türk hakemlerinden Süper Lig maçlarında skandal kararlar! Erman Toroğlu hakem dünyasını anlattı: Virüs gibi geziyorlar

Süper Lig'de ilk 8 hafta geride kaldı. Bu sürede takımların ve özellikle 4 büyüklerin performansından çok hakem hataları konuşuldu. VAR'a rağmen karşılaşmalarda verilen kararlar, maçlara damga vurdu. Kulüpler ve camiaların sert tepkilerini çeken bu skandal hakem kararlarının arkasında ne var? Sabah Gazetesi yazarı Erman Toroğlu "virüs gibi geziyorlar" ifadesiyle perde arkasını özetlediği Türk hakem dünyasını anlattı.

Giriş Tarihi: 14.10.2021 08:58 Güncelleme Tarihi: 14.10.2021 09:00
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Türk hakemlerinden Süper Lig maçlarında skandal kararlar! Erman Toroğlu hakem dünyasını anlattı: Virüs gibi geziyorlar
Erman Toroğlu, Süper Lig'de en çok tartışma konusu olan 'hakemleri' farklı bir bakış açısıyla ele aldı. Süper Lig'de yer alan hakemlerin ve hakem camiasının iç yüzünü açıklayan Toroğlu, sert ifadeler kullandı.
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Türk hakemlerinden Süper Lig maçlarında skandal kararlar! Erman Toroğlu hakem dünyasını anlattı: Virüs gibi geziyorlar
Türkiye'de hakemlerin düzeltilemeyeceğini söyleyen spor yazarı, Türk futbolunda hakemlerin 'virüs gibi' gezdiklerini ifade etti.
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Türk hakemlerinden Süper Lig maçlarında skandal kararlar! Erman Toroğlu hakem dünyasını anlattı: Virüs gibi geziyorlar

İşte Erman Toroğlu'nun sözleri...

"BUNLARDA SIKILMA VE UTANMA YOK"

Metin Tokat ve Ali Uluyol ile ilgili Sabah ve Fotomaç'ta bir yazı kaleme aldım. Bu iki hakem eskisi, beni savcılığa şikâyet ettiler. Daha neticeler gelmedi ama şu gerçekleşti: Ali Uluyol, Ankara'daki hakem derneğinin başından alındı, Metin Tokat, Süper Lig hakem dağıtım görevinden alındı.

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Türk hakemlerinden Süper Lig maçlarında skandal kararlar! Erman Toroğlu hakem dünyasını anlattı: Virüs gibi geziyorlar
Ama Ali Uluyol, Faal Hakemler Derneği Başkanlığı'ndan istifa etmedi. Metin Tokat da MHK'deki görevinden istifa etmedi. Bunlar böyle tipler. Bunlarda sıkılma ve utanma yok.
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Türk hakemlerinden Süper Lig maçlarında skandal kararlar! Erman Toroğlu hakem dünyasını anlattı: Virüs gibi geziyorlar

"VİRÜS GİBİ GEZİYORLAR"

Metin Bey, MHK'deki görevinden para alıyor. Şimdiye kadar çoktan istifa etmesi gerekirdi. 'Türkiye'deki hakemleri bir türlü düzeltemiyoruz" diyorsunuz. Düzeltemezsiniz kardeşim! Bunların çoğu akraba. Virüs gibi Türk futbolundaki hakem organında geziyorlar. Hakemliğe yapışmışlar zamk gibi bırakmazlar.