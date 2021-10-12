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Türkiye Dünya Kupası'na nasıl kalır? Türkiye A Milli Futbol Takımı gruptan nasıl çıkar?

2022 Dünya Kupası için son dakikaya kadar mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımı Letonya karşısında 2-1 kazandı. Umutlarını son 2 maça taşıyan Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası'na hangi durumlarda kalabileceği hesaplandı. Peki Türkiye 2022 Dünya Kupası'na nasıl kalır?

Giriş Tarihi: 12.10.2021 10:12 Güncelleme Tarihi: 12.10.2021 10:14
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Türkiye Dünya Kupası’na nasıl kalır? Türkiye A Milli Futbol Takımı gruptan nasıl çıkar?

A Milli Takım, Letonya'yı 2-1 mağlup ederek Dünya Kupası ihtimalini sürdürdü. Avrupa Elemeleri'nde 10 grupta mücadele edecek 55 takımdan 13'ü, maçların ardından 2022 Dünya Kupası'na katılma şansı elde edecek. Milli Takım için gruptan çıkma senaryoları belli oldu.

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Türkiye Dünya Kupası’na nasıl kalır? Türkiye A Milli Futbol Takımı gruptan nasıl çıkar?

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında, deplasmanda Letonya'yı 90 9. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 2-1 mağlup etti ve Dünya Kupası'na katılma umutlarını sürdürdü.

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Türkiye Dünya Kupası’na nasıl kalır? Türkiye A Milli Futbol Takımı gruptan nasıl çıkar?

Ay-yıldızlı ekibe, 1-0 geriye düştüğü mücadelede galibiyeti getiren goller 75. dakikada Serdar Dursun ve 90 9. dakikada Burak Yılmaz'dan geldi. Grupta iki maç sonra kazanan milli takım bu galibiyetle puanını 15'e yükseltti ve 17 puanlı Norveç ve 19 puanlı Hollanda'yı takibini sürdürdü.

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Türkiye Dünya Kupası’na nasıl kalır? Türkiye A Milli Futbol Takımı gruptan nasıl çıkar?

RAKİPLER KAZANDI

Millilerin belalısı Letonya deplasmanından son saniyelerde gelen golle 2-1 galip ayrıldığı haftada Hollanda, Cebelitarık karşısında 6-0'lık rahat bir galibiyet alırken, 2. sıra için kapıştığımız Norveç evinde Karadağ'ı 2-0 ile geçti.

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Türkiye Dünya Kupası’na nasıl kalır? Türkiye A Milli Futbol Takımı gruptan nasıl çıkar?

GRUP İKİNCİLERİ PLAY-OFF OYNAYACAK

Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan takımların doğrudan katılacağı FIFA Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 takım ise play-off turu maçlarının ardından belli olacak. 10 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nde Dünya Kupası vizesi alamayan en iyi dereceye sahip iki takımın katılacağı play-off turu maçlarının ardından Avrupa Elemeleri son bulacak.