Türkiye Dünya Kupası'na nasıl kalır? Türkiye A Milli Futbol Takımı gruptan nasıl çıkar?

2022 Dünya Kupası için son dakikaya kadar mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımı Letonya karşısında 2-1 kazandı. Umutlarını son 2 maça taşıyan Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası'na hangi durumlarda kalabileceği hesaplandı. Peki Türkiye 2022 Dünya Kupası'na nasıl kalır?