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Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 2. Muriç kapışması

Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'un golcüsü Vedat Muriç'i transfer etmek için yarışan Fenerbahçe ve Galatasaray, yine karşı karşıya geldi. Ocak ayın transfer döneminde takımını güçlendirmek isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe bir kez daha aynı isim için karşı karşıya geldi. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği o isim...

Giriş Tarihi: 10.12.2019 18:46 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 18:53
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Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 2. Muriç kapışması

Devre arası transfer dönemi yaklaştıkça takımlar da hamlelerini artırmaya, kadrolarını da güçlendirmek için oyuncular özelinde kulüpleri ile temaslarını kurmaya başladı. Bu kapsamda çalışmalarını hızlandıran takımlardan Galatasaray ile Fenerbahçe transferde bir kez daha karşıya karşıya. (Fotomaç)

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Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 2. Muriç kapışması

İki kulüp arasında sezon başındaki Vedat Muriç kapışması büyük ses getirmişti... Transferi Galatasaray adına 'Bitti bitiyor' denilen Kosovalı oyuncu, sarı lacivertli kulübün yolunu tutmuştu.

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Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 2. Muriç kapışması

Rizespor Başkanı Hasan Kartal ise; "Galatasaray'ın 3 milyon 750 bin euro teklif ettiği doğrudur. Vedat'ın Galatasaray'ı istemesi normal, Avrupa'da falan da oynayacak ama onu istediği kulübe vereceğiz diye bir şey yok. Kulübün menfaatleri neyse, onu uygulayacağız." demiş ve Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmişti.

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Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 2. Muriç kapışması

Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal ise, fotomac.com.tr'ye yaptığım açıklamada, "Fenerbahçe ve Galatasaray arasında kıyasıya bir yarış yaşandı ve kazanan Fenerbahçe oldu. Bu rekabette kazananı kulüp yönetimi il oyuncunun kararı belirledi. Buradaki belirleyici unsur tamamen oyuncu ve kulüp menfaatleriydi. Gelen teklifler ona göre değerlendirilip bir sonuç elde edildi." demişti.

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Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 2. Muriç kapışması

2. MURİÇ KAPIŞMASI!

İki ekip sansasyonel şekilde bir kapışmayı geride bırakırken 2. bir Muriç kapışması daha yaşanabilir...