Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 2. Muriç kapışması

Rizespor Başkanı Hasan Kartal ise; "Galatasaray'ın 3 milyon 750 bin euro teklif ettiği doğrudur. Vedat'ın Galatasaray'ı istemesi normal, Avrupa'da falan da oynayacak ama onu istediği kulübe vereceğiz diye bir şey yok. Kulübün menfaatleri neyse, onu uygulayacağız." demiş ve Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmişti.