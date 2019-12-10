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Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 2. Muriç kapışması
Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'un golcüsü Vedat Muriç'i transfer etmek için yarışan Fenerbahçe ve Galatasaray, yine karşı karşıya geldi. Ocak ayın transfer döneminde takımını güçlendirmek isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe bir kez daha aynı isim için karşı karşıya geldi. İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği o isim...
Giriş Tarihi: 10.12.2019 18:46 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 18:53
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