Galatasaray ünlü yıldız için düğmeye bastı!

Son iki sezonun şampiyon kadrosunu dağıtarak büyük bir hata yapan Galatasaray'da, bu sezon işler yolunda gitmiyor. Gol yollarında büyük sorun yaşayan sarı kırmızılı takım, devre arasında önemli transferler yapacak. Galatasaray'da Fatih Terim'in ocak ayında yapacağı ilk transfer bölgesi sol bek olacak. Nagatomo ile yolların ayrılması beklenirken, dünyaca ünlü yıldız oyuncu ile ilk temaslar başladı. İşte Galatasaray'daki transfer gelişmesinin ayrıntıları...