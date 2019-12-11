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Galatasaray ünlü yıldız için düğmeye bastı!

Son iki sezonun şampiyon kadrosunu dağıtarak büyük bir hata yapan Galatasaray'da, bu sezon işler yolunda gitmiyor. Gol yollarında büyük sorun yaşayan sarı kırmızılı takım, devre arasında önemli transferler yapacak. Galatasaray'da Fatih Terim'in ocak ayında yapacağı ilk transfer bölgesi sol bek olacak. Nagatomo ile yolların ayrılması beklenirken, dünyaca ünlü yıldız oyuncu ile ilk temaslar başladı. İşte Galatasaray'daki transfer gelişmesinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 11.12.2019 10:26 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 10:33
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Galatasaray ünlü yıldız için düğmeye bastı!

Bu sezon inişli çıkışla performans sergileyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

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Galatasaray ünlü yıldız için düğmeye bastı!

Devre arasının bitmesine 3 hafta kala transferde gaza basan Galatasaray, devre arası ve yeni sezon için isimleri belirledi.

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Galatasaray ünlü yıldız için düğmeye bastı!

Sorun yaşadığı bölgelere devre arasında takviye yapmayı planlayan Galatasaray ilk olarak sol bek transferi üzerinde duruyor...

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Galatasaray ünlü yıldız için düğmeye bastı!

Sarı- Kırmızılılar bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan Yuto Nagatomo ile yolları kesin olarak ayıracak. Japon oyuncunun sözleşmesi feshedilecek.

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Galatasaray ünlü yıldız için düğmeye bastı!

Aslan bu sezon çok büyük bir sıkıntı yaşadığı sol bek bölgesine takviye için kolları sıvadı...