22 Eylül 2023, Cuma
Turan fırtınası! 1. Lig’e damga vurdu
Futbolculuk kariyerinde Avrupa'da zirveyi yaşanan Arda Turan, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine başladı. Eyüpspor'un başına geçen genç çalıştırıcı, ilk sezonunda istediklerini elde edemese de ikinci sezonuna fırtına gibi başladı. Öte yandan, 34 yaşındaki Caner Erkin, Eyüpspor formasıyla 1. Lig'e damga vurmaya devam ediyor. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 22.09.2023 23:12 Güncelleme Tarihi: 22.09.2023 23:17
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