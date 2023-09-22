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Turan fırtınası! 1. Lig’e damga vurdu

Futbolculuk kariyerinde Avrupa'da zirveyi yaşanan Arda Turan, futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine başladı. Eyüpspor'un başına geçen genç çalıştırıcı, ilk sezonunda istediklerini elde edemese de ikinci sezonuna fırtına gibi başladı. Öte yandan, 34 yaşındaki Caner Erkin, Eyüpspor formasıyla 1. Lig'e damga vurmaya devam ediyor. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 22.09.2023 23:12 Güncelleme Tarihi: 22.09.2023 23:17
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Turan fırtınası! 1. Lig’e damga vurdu

Galatasaray'da futbolu bıraktıktan kısa bir süre sonra Eyüpspor'da teknik direktörlük kariyerine başlayan Arda Turan, inanılmaz bir sezon başlangıcına imza attı.

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Turan fırtınası! 1. Lig’e damga vurdu

Geçtiğimiz sezon ilk kez kenarda bulunan genç çalıştırıcı, takımı başında 8 maça çıkmış ve 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı.

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Turan fırtınası! 1. Lig’e damga vurdu

2023-2024 sezonunda görevine devam eden Arda Turan, yaz transfer döneminde yaptığı transferlerle birlikte kadrosunu dilediği gibi inşa etti.

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Turan fırtınası! 1. Lig’e damga vurdu

Yeni sezona da adeta fırtına gibi başlayan 36 yaşındaki teknik direktör, gösterdiği performansla takımını liderliğe taşıdı.

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Turan fırtınası! 1. Lig’e damga vurdu

TFF 1. Lig'de oynadığı 6 maçtan da 6 galibiyetle ayrılan Arda Turan, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.