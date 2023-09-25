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Alanyaspor Fenerbahçe maçında tartışılan gol! Ofsayt var mı? Sert sözler: Güvenmiyorum

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'u İrfan Can'ın tek golüyle mağlup ederek 5'te 5 yaptı ve liderliğini devam ettirdi. İrfan'ın golü öncesindeki ofsayt pozisyonu tartışmalara sebep oldu. Spor yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç, Ömer Üründül karşılaşmayla ilgili dikkat çeken analizler yaptı. Hakem kararları doğru muydu? İşte o çarpıcı sözler...

Giriş Tarihi: 25.09.2023 11:13 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023 11:14
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Alanyaspor Fenerbahçe maçında tartışılan gol! Ofsayt var mı? Sert sözler: Güvenmiyorum
Süper Lig'de 6. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertli takım, İrfan Can'ın 43. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazandı ve 5'te 5 yaparak liderliğini sürdürdü.
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Alanyaspor Fenerbahçe maçında tartışılan gol! Ofsayt var mı? Sert sözler: Güvenmiyorum
Gol öncesinde yaşanan bir pozisyonda ofsayt incelemesinin ardından verilen karar tartışmalara sebep oldu. SABAH Spor'un usta yazarları Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ve hakem kararlarıyla ilgili çok çarpıcı sözler kaleme aldı. VAR incelemesi sonrası verilen karar doğru muydu? İşte o sözler...
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Alanyaspor Fenerbahçe maçında tartışılan gol! Ofsayt var mı? Sert sözler: Güvenmiyorum

ÖMER ÜRÜNDÜL: YILDIZLARI DİNLENDİRMEK BAŞA İŞ AÇAR

Fenerbahçe deplasmanda aldığı 3 puanla ligde 5'te 5 yaptı. İlk yarıda oyunun kontrolü tamamen Fenerbahçe'deydi. Dönen topların birçoğu kazanıldı, hücumda devamlılık sağlandı. Ancak net pozisyonlar üretilemedi.

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Alanyaspor Fenerbahçe maçında tartışılan gol! Ofsayt var mı? Sert sözler: Güvenmiyorum
Çünkü Alanyaspor 10 kişiyle topun arkasına geçip geride genişlik bırakmadı. Ayrıca çok önemli oyuncular olan Szymanski, Dzeko ve Tadic'te fiziki düşüş görülüyordu. Hatta Tadic belli bölgede, belli metrekare içinde sanki halı saha oynuyordu.
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Alanyaspor Fenerbahçe maçında tartışılan gol! Ofsayt var mı? Sert sözler: Güvenmiyorum

"SAHANIN 2 YILDIZI İSMAİL YÜKSEK VE FRED"

Fenerbahçe iyi bir organizasyon sonucu beklediği golü devre sonunda buldu. İkinci yarıda ilk 45 dakikanın aksine Alanyaspor da artık ileri çıkıyordu. Fenerbahçe'de 4'lü defans sağlamdı. Önlerinde sahanın 2 yıldızı İsmail ve Fred tam devamlılık sağlıyorlar, hem iyi savunma yapıp hem de iyi top kullanıyorlardı.