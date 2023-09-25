Alanyaspor Fenerbahçe maçında tartışılan gol! Ofsayt var mı? Sert sözler: Güvenmiyorum

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'u İrfan Can'ın tek golüyle mağlup ederek 5'te 5 yaptı ve liderliğini devam ettirdi. İrfan'ın golü öncesindeki ofsayt pozisyonu tartışmalara sebep oldu. Spor yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç, Ömer Üründül karşılaşmayla ilgili dikkat çeken analizler yaptı. Hakem kararları doğru muydu? İşte o çarpıcı sözler...

Giriş Tarihi: 25.09.2023 11:13 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023 11:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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