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Jorge Jesus ve Neymar arasında kriz! Teknik adamın flaş Neymar talebi ortaya çıktı: Taraftarlar ayaklandı

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de görev yapan Jorge Jesus, sarı-lacivertli ekipte Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Süper Lig'de sezona iyi başlamasına rağmen devamına getiremeyen teknik adam ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde kalarak, şampiyonluğu kaçırmıştı. Sezon boyunca tarafların tepkisinin odağı olan çalıştırıcı, yaz aylarında Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e imza atmıştı. Burada üst üste kötü sonuçlar alan Jesus'a sert tepkiler gelmeye devam ederken, takımın yıldız ismi Neymar'a yönelik olay talebi de ortaya çıktı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 22.09.2023 18:56 Güncelleme Tarihi: 22.09.2023 19:09
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Jorge Jesus ve Neymar arasında kriz! Teknik adamın flaş Neymar talebi ortaya çıktı: Taraftarlar ayaklandı

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında göreve getirdiği Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, olaylı bir sezon geçirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Jorge Jesus ve Neymar arasında kriz! Teknik adamın flaş Neymar talebi ortaya çıktı: Taraftarlar ayaklandı

Türkiye'deki kariyerine oldukça iyi bir başlangıç yapan Jesus, Süper Lig'in ilk 10 haftası sonrasında büyük bir düşüş yaşadı.

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Jorge Jesus ve Neymar arasında kriz! Teknik adamın flaş Neymar talebi ortaya çıktı: Taraftarlar ayaklandı

Ligde zirveyi ve şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran tecrübeli çalıştırıcı, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı.

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Jorge Jesus ve Neymar arasında kriz! Teknik adamın flaş Neymar talebi ortaya çıktı: Taraftarlar ayaklandı

AL-HİLAL'E İMZA ATTI

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra yükselişe geçen Suudi Arabistan futbolunu tercih eden Jesus, Al-Hilal'e imza attı.

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Jorge Jesus ve Neymar arasında kriz! Teknik adamın flaş Neymar talebi ortaya çıktı: Taraftarlar ayaklandı

Suudi Arabistan ekibinde sezona iyi başlamayan Jorge Jesus, topun ağzına geldi.