Jorge Jesus ve Neymar arasında kriz! Teknik adamın flaş Neymar talebi ortaya çıktı: Taraftarlar ayaklandı

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de görev yapan Jorge Jesus, sarı-lacivertli ekipte Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Süper Lig'de sezona iyi başlamasına rağmen devamına getiremeyen teknik adam ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde kalarak, şampiyonluğu kaçırmıştı. Sezon boyunca tarafların tepkisinin odağı olan çalıştırıcı, yaz aylarında Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e imza atmıştı. Burada üst üste kötü sonuçlar alan Jesus'a sert tepkiler gelmeye devam ederken, takımın yıldız ismi Neymar'a yönelik olay talebi de ortaya çıktı. İşte detaylar…