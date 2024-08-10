10 Ağustos 2024, Cumartesi
TRT 1 CANLI VOLEYBOL MAÇI İZLE! Türkiye Brezilya maçı TABİİ kesintisiz izle! TRT1 frekans bilgileri...
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Filenin Sultanları, Brezilya ile oynayacağı bronz madalya maçında tarih yazma şansı yakalıyor. Bu kritik karşılaşma, 10 Ağustos Cumartesi günü TRT 1 ekranlarından şifresiz ve naklen yayınlanacak. South Paris Arena'da yapılacak maç, Türkiye'nin olimpiyat tarihindeki ilk bronz madalya şansını değerlendireceği önemli bir an olacak. Maçın TRT 1 frekans ayarları ve canlı izleme detayları da araştırılmakta. İşte Filenin Sultanları'nın büyük mücadelesine dair canlı yayın bilgileri…
Giriş Tarihi: 10.08.2024 17:23 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 17:23