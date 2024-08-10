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Haberler Galeri TRT 1 CANLI VOLEYBOL MAÇI İZLE! Türkiye Brezilya maçı TABİİ kesintisiz izle! TRT1 frekans bilgileri...

TRT 1 CANLI VOLEYBOL MAÇI İZLE! Türkiye Brezilya maçı TABİİ kesintisiz izle! TRT1 frekans bilgileri...

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Filenin Sultanları, Brezilya ile oynayacağı bronz madalya maçında tarih yazma şansı yakalıyor. Bu kritik karşılaşma, 10 Ağustos Cumartesi günü TRT 1 ekranlarından şifresiz ve naklen yayınlanacak. South Paris Arena'da yapılacak maç, Türkiye'nin olimpiyat tarihindeki ilk bronz madalya şansını değerlendireceği önemli bir an olacak. Maçın TRT 1 frekans ayarları ve canlı izleme detayları da araştırılmakta. İşte Filenin Sultanları'nın büyük mücadelesine dair canlı yayın bilgileri…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.08.2024 17:23 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 17:23
TRT 1 CANLI VOLEYBOL MAÇI İZLE! Türkiye Brezilya maçı TABİİ kesintisiz izle! TRT1 frekans bilgileri...

Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyatları'nda büyük bir mücadeleye hazırlanıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bugün oynanacak üçüncülük maçında Brezilya ile karşılaşacak. Maç, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Bu heyecan dolu karşılaşmayı takip etmek isteyenler için TRT 1'in 10 Ağustos ekranı önemli bir merkez olacak. İşte Filenin Sultanları'nın bronz madalya yolundaki kritik maçının canlı yayın bilgileri…

TRT 1 CANLI VOLEYBOL MAÇI İZLE! Türkiye Brezilya maçı TABİİ kesintisiz izle! TRT1 frekans bilgileri...

Maç Detayları ve Yayın Saati

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda büyük bir mücadeleye çıkıyor. Bugün, bronz madalya maçında Brezilya ile karşılaşacak olan Filenin Sultanları, maçın saat 18:15'te South Paris Arena'da başlayacağını duyurdu. Bu heyecan dolu karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRT 1 CANLI VOLEYBOL MAÇI İZLE! Türkiye Brezilya maçı TABİİ kesintisiz izle! TRT1 frekans bilgileri...

Tarihi An: Madalya İçin Kritik Maç

Türkiye'nin Paris 2024'teki en büyük hedeflerinden biri olan olimpiyat madalyası, bu maçta netleşecek. Milliler, Brezilya'yı yenmesi durumunda tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını kazanacak.

TRT 1 CANLI VOLEYBOL MAÇI İZLE! Türkiye Brezilya maçı TABİİ kesintisiz izle! TRT1 frekans bilgileri...

TRT 1 Canlı Yayın Bilgileri

Maçın canlı yayınını kaçırmak istemeyenler için TRT 1'in frekans bilgileri şu şekildedir:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

TRT 1 CANLI İZLEME EKRANINA ERİŞMEK İÇİN TIKLAYIN!

TRT 1 CANLI VOLEYBOL MAÇI İZLE! Türkiye Brezilya maçı TABİİ kesintisiz izle! TRT1 frekans bilgileri...

TABİİ ile Ücretsiz Erişim

TRT 1'in yayını, TABİİ platformu üzerinden de erişilebilir. TABİİ, TRT'nin küresel yayın platformu olup, çeşitli orijinal içerikleri ücretsiz olarak sunmaktadır. Platforma, mail adresi ve kişisel bilgilerle üye olunarak tüm içerikler takip edilebilir. TABİİ, telefon, tablet ve televizyonlardan erişilebilen bir platformdur; Play Store ve App Store'dan indirilebilir.