Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyatları'nda yarı finalde İtalya'ya 3-0 mağlup olmasının ardından bronz madalya için son bir mücadeleye çıktı. Filenin Sultanları, Brezilya ile kritik bir üçüncülük maçına çıkarak ter döktü. Peki Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Filenin Sultanları kaçıncı oldu?