10 Ağustos 2024, Cumartesi
Türkiye Brezilya maçı kaç kaç bitti? | Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Filenin Sultanları kaçıncı oldu?
2024 Paris Olimpiyatları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihindeki en büyük turnuva mücadelesine çıktı. Yarı finalde İtalya'ya 3-0 mağlup olan Filenin Sultanları, bronz madalya için Brezilya ile karşılaştı. Heyecan dolu üçüncülük maçı, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlandı. Peki Türkiye Brezilya maçı kaç kaç bitti?
Giriş Tarihi: 10.08.2024 20:11 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 20:17