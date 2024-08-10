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Haberler Galeri Türkiye Brezilya maçı kaç kaç bitti? | Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Filenin Sultanları kaçıncı oldu?

Türkiye Brezilya maçı kaç kaç bitti? | Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Filenin Sultanları kaçıncı oldu?

2024 Paris Olimpiyatları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihindeki en büyük turnuva mücadelesine çıktı. Yarı finalde İtalya'ya 3-0 mağlup olan Filenin Sultanları, bronz madalya için Brezilya ile karşılaştı. Heyecan dolu üçüncülük maçı, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlandı. Peki Türkiye Brezilya maçı kaç kaç bitti?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.08.2024 20:11 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 20:17
Türkiye Brezilya maçı kaç kaç bitti? | Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Filenin Sultanları kaçıncı oldu?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyatları'nda yarı finalde İtalya'ya 3-0 mağlup olmasının ardından bronz madalya için son bir mücadeleye çıktı. Filenin Sultanları, Brezilya ile kritik bir üçüncülük maçına çıkarak ter döktü. Peki Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Filenin Sultanları kaçıncı oldu?

Türkiye Brezilya maçı kaç kaç bitti? | Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Filenin Sultanları kaçıncı oldu?

Türkiye-Brezilya Karşılaşması Kaç Kaç Bitti?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024'ün bronz madalya mücadelesinde Brezilya'ya 3-1 kaybetti ve olimpiyatları dördüncü sırada bitirdi.

Türkiye Brezilya maçı kaç kaç bitti? | Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Filenin Sultanları kaçıncı oldu?

Karşılaşmayı Filenin Sultanları, 3-1 kaybetti ve olimpiyatları dördüncü sırada bitirerek tarihinde ilk kez olimpiyat madalyası alma şansını kullanamadı.

Türkiye Brezilya maçı kaç kaç bitti? | Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Filenin Sultanları kaçıncı oldu?

1.SET SONUCU TÜRKİYE 21-25 BREZİLYA

2.SET SONUCU TÜRKİYE 25-27 BREZİLYA

3.SET SONUCU TÜRKİYE 25-22 BREZİLYA

4.SET SONUCU TÜRKİYE 15-25 BREZİLYA