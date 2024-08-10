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Haberler Galeri Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı bugün saat kaçta? Süper Lig 8 Ağustos FB-Adana Demirspor maçı hangi kanalda, şifresi mi?

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı bugün saat kaçta? Süper Lig 8 Ağustos FB-Adana Demirspor maçı hangi kanalda, şifresi mi?

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki mücadelelerin ardından Süper Lig'deki ilk maçında Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği maçta yardımcılığını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Lille karşısında yenilgi alan sarı-lacivertliler, Adana Demirspor'u yenerek lige iyi bir başlangıç yapmayı ve rövanş maçı öncesi moral bulmayı hedefliyor. Fenerbahçe'de, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat bu maçta cezalı olacak. Peki, Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.08.2024 16:04 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 16:04
Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı bugün saat kaçta? Süper Lig 8 Ağustos FB-Adana Demirspor maçı hangi kanalda, şifresi mi?

Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında galibiyet arıyor. Sarı-lacivertliler, cezalı oyuncular ve sakatlığı nedeniyle Fred'in eksikliğine rağmen üç puanla başlayarak lige güçlü bir giriş yapmayı planlıyor. Hücum hattında Michy Batshuayi, Serdar Dursun ve Umut Nayir'in yerine Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun'u transfer eden Fenerbahçe, son beş sezonda ilk maçlarda dört galibiyet ve bir beraberlik elde etmişti. Peki, Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı bugün saat kaçta? Süper Lig 8 Ağustos FB-Adana Demirspor maçı hangi kanalda, şifresi mi?

Fenerbahçe - Adana Demirspor Maçı Ne Zaman?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Adana Demirspor'u konuk edecek. Ülker Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele, 10 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak.

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı bugün saat kaçta? Süper Lig 8 Ağustos FB-Adana Demirspor maçı hangi kanalda, şifresi mi?

Maçın hakemi Atilla Karaoğlan olacak ve yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı bugün saat kaçta? Süper Lig 8 Ağustos FB-Adana Demirspor maçı hangi kanalda, şifresi mi?

Muhtemel 11

Fenerbahçe'nin yeni sezon başlangıcında sahaya Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Ferdi, İsmail, Krunic, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin ve Dzeko 11'iyle çıkması bekleniyor.

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı bugün saat kaçta? Süper Lig 8 Ağustos FB-Adana Demirspor maçı hangi kanalda, şifresi mi?

Sarı-Lacivertlilerde 3 Eksik

Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında bazı eksiklerle mücadele edecek. Geçen sezondan cezalı olan Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat, bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca, sakatlığı bulunan Fred de takımda yer almayacak.