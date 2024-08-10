Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı bugün saat kaçta? Süper Lig 8 Ağustos FB-Adana Demirspor maçı hangi kanalda, şifresi mi?

Yeni sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında galibiyet arıyor. Sarı-lacivertliler, cezalı oyuncular ve sakatlığı nedeniyle Fred'in eksikliğine rağmen üç puanla başlayarak lige güçlü bir giriş yapmayı planlıyor. Hücum hattında Michy Batshuayi, Serdar Dursun ve Umut Nayir'in yerine Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun'u transfer eden Fenerbahçe, son beş sezonda ilk maçlarda dört galibiyet ve bir beraberlik elde etmişti. Peki, Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…