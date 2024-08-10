10 Ağustos 2024, Cumartesi
Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı bugün saat kaçta? Süper Lig 8 Ağustos FB-Adana Demirspor maçı hangi kanalda, şifresi mi?
Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki mücadelelerin ardından Süper Lig'deki ilk maçında Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği maçta yardımcılığını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Lille karşısında yenilgi alan sarı-lacivertliler, Adana Demirspor'u yenerek lige iyi bir başlangıç yapmayı ve rövanş maçı öncesi moral bulmayı hedefliyor. Fenerbahçe'de, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Eğribayat bu maçta cezalı olacak. Peki, Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 10.08.2024 16:04 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 16:04