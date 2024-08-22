Lugano-Beşiktaş maçı canlı izle | UEFA AVRUPA LİGİ Lugano BJK maçı şiresiz, kesintisiz, full HD, donmadan izle! 

Beşiktaş'ın Şampiyonluk Yolu ve Avrupa Performansı

Beşiktaş, bu sezon oynadığı 3 müsabakada galibiyetle ayrıldı. Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de Samsunspor'u 2-0 ve Antalyaspor'u 4-2 yendi.

Öte yandan, Lugano bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 9 maçta 5 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi elemelerinde oynadığı 4 karşılaşmanın 1'ini kazanan, 1'inde berabere kalan ve 2'sinde mağlup olan Lugano, İsviçre Süper Ligi'nde ise 4 maçın 3'ünü kazanırken 1 maçta mağlup oldu. İsviçre Kupası'nda ise 1. turu geçerek ikinci tura yükseldi.