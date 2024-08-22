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Haberler Galeri Lugano-Beşiktaş maçı canlı izle | UEFA AVRUPA LİGİ Lugano BJK maçı şiresiz, kesintisiz, full HD, donmadan izle! 

Lugano-Beşiktaş maçı canlı izle | UEFA AVRUPA LİGİ Lugano BJK maçı şiresiz, kesintisiz, full HD, donmadan izle! 

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk sınavını İsviçre'nin Lugano ekibine karşı verecek. Geçen sezon Trendyol Süper Lig'de 6. sırayı elde eden ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa sahnesinde mücadele etme hakkı kazanan Beşiktaş, bu önemli karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor. Maçın ne zaman ve saat kaçta oynanacağı, ayrıca hangi kanalda canlı olarak izlenebileceği ise futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.08.2024 14:17 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 14:21
Lugano-Beşiktaş maçı canlı izle | UEFA AVRUPA LİGİ Lugano BJK maçı şiresiz, kesintisiz, full HD, donmadan izle!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsviçre'nin Lugano takımına karşı deplasmanda mücadele edecek. İlk maçta Lugano'yu konuk edecek olan Beşiktaş, rövanş karşılaşmasını ise Tüpraş Stadı'nda oynayacak. Bu heyecan verici turda başarılı olan ekip, 36 takımlı yeni formatıyla düzenlenecek Avrupa Ligi'nde yer alacak. İşte, Beşiktaş-Lugano maçıyla ilgili detaylar...

Lugano-Beşiktaş maçı canlı izle | UEFA AVRUPA LİGİ Lugano BJK maçı şiresiz, kesintisiz, full HD, donmadan izle!

Beşiktaş, Lugano ile Avrupa Ligi Play-Off Turu İlk Maçında Karşılaşacak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında İsviçre'nin Lugano ekibiyle Thun kentindeki statta karşı karşıya gelecek. Maç 22 Ağustos Perşembe günü 21.30'da başlayacak ve Danimarkalı hakem Morten Krogh tarafından yönetilecek.

Lugano-Beşiktaş maçı canlı izle | UEFA AVRUPA LİGİ Lugano BJK maçı şiresiz, kesintisiz, full HD, donmadan izle!

LUGANO-BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

Karşılaşma, S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

Maçın şifresiz izleme seçeneği mevcut değildir. Maçı izlemek isteyenlerin, ilgili platformun abonelik sistemlerine üye olmaları gerekmektedir.

Lugano-Beşiktaş maçı canlı izle | UEFA AVRUPA LİGİ Lugano BJK maçı şiresiz, kesintisiz, full HD, donmadan izle!

Beşiktaş'ın Avrupa Serüveni ve Rakip Analizi

Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'i 6. sırada tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa Ligi play-off turunda mücadele etme hakkı kazandı. İsviçre Süper Ligi'nde normal sezonu ikinci sırada bitiren Lugano ise, şampiyonluk grubunda Young Boys'un gerisinde kalarak aynı basamakta yer aldı.

Lugano, bu sezon Avrupa mücadelesine UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başladı. Fenerbahçe'ye elenerek UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Lugano, 3. eleme turunda Sırbistan'ın Partizan takımını eleyerek Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Lugano-Beşiktaş maçı canlı izle | UEFA AVRUPA LİGİ Lugano BJK maçı şiresiz, kesintisiz, full HD, donmadan izle!

Beşiktaş'ın Şampiyonluk Yolu ve Avrupa Performansı

Beşiktaş, bu sezon oynadığı 3 müsabakada galibiyetle ayrıldı. Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de Samsunspor'u 2-0 ve Antalyaspor'u 4-2 yendi.

Öte yandan, Lugano bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 9 maçta 5 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi elemelerinde oynadığı 4 karşılaşmanın 1'ini kazanan, 1'inde berabere kalan ve 2'sinde mağlup olan Lugano, İsviçre Süper Ligi'nde ise 4 maçın 3'ünü kazanırken 1 maçta mağlup oldu. İsviçre Kupası'nda ise 1. turu geçerek ikinci tura yükseldi.