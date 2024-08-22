22 Ağustos 2024, Perşembe
Lugano-Beşiktaş maçı canlı izle | UEFA AVRUPA LİGİ Lugano BJK maçı şiresiz, kesintisiz, full HD, donmadan izle!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk sınavını İsviçre'nin Lugano ekibine karşı verecek. Geçen sezon Trendyol Süper Lig'de 6. sırayı elde eden ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa sahnesinde mücadele etme hakkı kazanan Beşiktaş, bu önemli karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor. Maçın ne zaman ve saat kaçta oynanacağı, ayrıca hangi kanalda canlı olarak izlenebileceği ise futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.
Giriş Tarihi: 22.08.2024 14:17 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 14:21