25 Mart 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Transferde İsmail Yüksek fırtınası! Performansıyla parmak ısırttı devleri peşine taktı

Transferde İsmail Yüksek fırtınası! Performansıyla parmak ısırttı devleri peşine taktı

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de Galatasaray'la şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de performansıyla en ön plana çıkan isimlerden olan İsmail Yüksek, Avrupa devlerini peşine taktı. 25 yaşındaki ismin talipleri artarken, Milli Takım'ın Avusturya ile oynayacağı hazırlık maçında 2 takımın İsmail Yüksek'i takip edeceği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 25.03.2024 10:00
  • 1
  • 11
Transferde İsmail Yüksek fırtınası! Performansıyla parmak ısırttı devleri peşine taktı

Sezon başı ve devre arası transfer döneminde adından söz ettiren takviyeler yapan Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi içinde yer alıyor.

  • 2
  • 11
Transferde İsmail Yüksek fırtınası! Performansıyla parmak ısırttı devleri peşine taktı

Sarı-lacivertlilerde yönetim gelecek planlamalarını sürdürürken, birçok isim de Avrupa devlerinin radarına girdi.

  • 3
  • 11
Transferde İsmail Yüksek fırtınası! Performansıyla parmak ısırttı devleri peşine taktı

Gösterdiği performans sonrası F.Bahçe'de orta sahanın dinamosu haline gelen İsmail Yüksek de, ilgi uyandıran oyuncuların başında geliyor.

  • 4
  • 11
Transferde İsmail Yüksek fırtınası! Performansıyla parmak ısırttı devleri peşine taktı

İngiltere Premier Lig'den Aston Villa'nın istediği 25 yaşındaki oyuncunun talipleri her geçen gün artıyor.

  • 5
  • 11
Transferde İsmail Yüksek fırtınası! Performansıyla parmak ısırttı devleri peşine taktı

DEVRE ARASINDA LYON OLMADI
Ara transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon, İsmail Yüksek için görüşmelerini sürdürmüştü.