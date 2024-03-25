Transferde İsmail Yüksek fırtınası! Performansıyla parmak ısırttı devleri peşine taktı

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de Galatasaray'la şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de performansıyla en ön plana çıkan isimlerden olan İsmail Yüksek, Avrupa devlerini peşine taktı. 25 yaşındaki ismin talipleri artarken, Milli Takım'ın Avusturya ile oynayacağı hazırlık maçında 2 takımın İsmail Yüksek'i takip edeceği öğrenildi.