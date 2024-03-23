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Fenerbahçe'de yabancılardan şok hareket! Takım ligden çekilirse...

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de Galatasaray'la şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de, olaylı derbi sonrası "ligden çekilme" konusu gündeme geldi. "Ligden çekilme" kararının oylanacağı Olağanüstü Genel Kurul sonrası sarı-lacivertliler son kararını verecek. Oylama öncesi Fenerbahçe'nin 6 yabancısından şok bir hamle geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.03.2024 13:40
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Fenerbahçe’de yabancılardan şok hareket! Takım ligden çekilirse...

Fenerbahçe camiası 'Süper Lig'den çekilip bir alt ligde mücadele etmeyi tartışırken, yabancı futbolculardan şoke eden bir hamle geldiği öne sürüldü.

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Fenerbahçe’de yabancılardan şok hareket! Takım ligden çekilirse...

Kanarya, 2 Nisan Salı günü gerçekleştireceği Olağanüstü Genel Kurul Kongresi'nde küme düşme kararının alınıp alınmayacağını kongre üyelerinin oylamasına sunacak.

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Fenerbahçe’de yabancılardan şok hareket! Takım ligden çekilirse...

TOPLANTI YAPILACAK
Yönetimin milli maçlar tamamlandıktan ve oyuncular döndükten sonra geniş çaplı bir toplantı yapacağı ve futbolculara "ligden çekilme" konusunda bir brifing verileceği öğrenildi.

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Fenerbahçe’de yabancılardan şok hareket! Takım ligden çekilirse...

Genel kurulda bir alt lige düşme kararı çıkması durumunda şu an için 50 milyon Euro'nun üzerinden olan maaş bütçesinin devam ettirilme ihtimali bulunmuyor.

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Fenerbahçe’de yabancılardan şok hareket! Takım ligden çekilirse...

FUTBOLCULARDAN FLAŞ KARAR!
Sarı-lacivertli bazı futbolcular kongrenin gerçekleştirilmesine kısa bir süre kala flaş bir karar aldı.