23 Mart 2024, Cumartesi
Fenerbahçe'de yabancılardan şok hareket! Takım ligden çekilirse...
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de Galatasaray'la şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de, olaylı derbi sonrası "ligden çekilme" konusu gündeme geldi. "Ligden çekilme" kararının oylanacağı Olağanüstü Genel Kurul sonrası sarı-lacivertliler son kararını verecek. Oylama öncesi Fenerbahçe'nin 6 yabancısından şok bir hamle geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 23.03.2024 13:40
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