Trabzonspor'un yeni hocası kim olacak? Terim teklifi reddetti! Gözler flaş isimlerde

Trabzonspor camiası seçime giderek Ertuğrul Doğan'ı yeni başkan seçti. Şimdi gözler takımın yeni hocasının kim olacağı konusunda...Bordo mavililerin yeni yönetimi, takımın başına gelecek ismi bu hafta karara bağlayacak. Fırtına'nın gündemine Fatih Terim ve Sergen Yalçın gibi birçok flaş isim gelirken, ilk sıradaki isim belli oldu.