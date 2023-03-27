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Trabzonspor'un yeni hocası kim olacak? Terim teklifi reddetti! Gözler flaş isimlerde

Trabzonspor camiası seçime giderek Ertuğrul Doğan'ı yeni başkan seçti. Şimdi gözler takımın yeni hocasının kim olacağı konusunda...Bordo mavililerin yeni yönetimi, takımın başına gelecek ismi bu hafta karara bağlayacak. Fırtına'nın gündemine Fatih Terim ve Sergen Yalçın gibi birçok flaş isim gelirken, ilk sıradaki isim belli oldu.

Giriş Tarihi: 27.03.2023 10:19 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 10:21
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Trabzonspor’un yeni hocası kim olacak? Terim teklifi reddetti! Gözler flaş isimlerde
Süper Lig'de seçime giderek Ertuğrul Doğan'ı başkan seçen Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Trabzonspor’un yeni hocası kim olacak? Terim teklifi reddetti! Gözler flaş isimlerde
Bordo mavililerin yeni yönetimi, takımın başına gelecek ismi bu hafta karara bağlayacak.
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Trabzonspor’un yeni hocası kim olacak? Terim teklifi reddetti! Gözler flaş isimlerde
Fırtına'nın gündemine Fatih Terim ve Sergen Yalçın gibi birçok flaş isim gelirken, ilk sıradaki isim belli oldu. İşte o isim ve tüm detaylar...
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Trabzonspor’un yeni hocası kim olacak? Terim teklifi reddetti! Gözler flaş isimlerde

YENİ HOCA İÇİN SAYIM BAŞLADI

Trabzonspor'unun yeni yönetimi, teknik direktör konusundaki belirsizliği bugün veya yarın sonuçlandırma kararı aldı.

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Trabzonspor’un yeni hocası kim olacak? Terim teklifi reddetti! Gözler flaş isimlerde
Yönetim kurulunda yer alan 15 asil ve 7 yedek olmak üzere tüm yöneticilerin takımın başında görmek istediği teknik adam konusundaki görüşleri alındı.