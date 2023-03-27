27 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Beşiktaş'a Premier Lig'den genç yıldız! Dele Alli'nin hayal kırıklığını unutturacak

Beşiktaş'a Premier Lig'den genç yıldız! Dele Alli'nin hayal kırıklığını unutturacak

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda takımdan ayrılması beklenen Romain Saiss ve Jackson Muleka gibi isimlere gelen teklifleri değerlendiren siyah-beyazlılar, Dele Alli'nin yarattığı hayal kırıklığını unutturacak yıldız isim için girişimlere başladı.

Giriş Tarihi: 27.03.2023 13:19 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 13:22
  • 1
  • 14
Beşiktaş’a Premier Lig’den genç yıldız! Dele Alli’nin hayal kırıklığını unutturacak
Yeni sezonda tek hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş, birçok oyuncuyla transfer görüşmeleri yapıyor. Bir yandan da Romain Saiss ve Jackson Muleka gibi isimlere gelen teklifleri değerlendiren siyah-beyazlılar, Dele Alli'nin yarattığı hayal kırıklığını unutturacak yıldız isim için girişimlere başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Beşiktaş’a Premier Lig’den genç yıldız! Dele Alli’nin hayal kırıklığını unutturacak
Süper Lig'de bu sezon istediği performansı sergileyemeyen ve yeni sezonda tek hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş, yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
  • 3
  • 14
Beşiktaş’a Premier Lig’den genç yıldız! Dele Alli’nin hayal kırıklığını unutturacak

SAISS'E PREMIER LİG'DEN KANCA

Teknik direktör Şenol Güneş ile yıldızı barışmayan isimlerden biri olan Romain Saiss ile ilgili transfer iddialarının sayısı artmıştı.

  • 4
  • 14
Beşiktaş’a Premier Lig’den genç yıldız! Dele Alli’nin hayal kırıklığını unutturacak
İngiliz basını, Kartal'ın Romain Saiss'i satmayı planladığını ve Faslı defans oyuncusuna İngiliz ekibi Nottinham Forest'ın yakın ilgi duyduğunu yazmıştı.
  • 5
  • 14
Beşiktaş’a Premier Lig’den genç yıldız! Dele Alli’nin hayal kırıklığını unutturacak
Forest'ın devre arası dönemde de Saiss'i istediği ancak; Beşiktaş'ın futbolcuyu bırakmadığı ifade edildi.