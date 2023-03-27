27 Mart 2023, Pazartesi
Beşiktaş'a Premier Lig'den genç yıldız! Dele Alli'nin hayal kırıklığını unutturacak
Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda takımdan ayrılması beklenen Romain Saiss ve Jackson Muleka gibi isimlere gelen teklifleri değerlendiren siyah-beyazlılar, Dele Alli'nin yarattığı hayal kırıklığını unutturacak yıldız isim için girişimlere başladı.
Giriş Tarihi: 27.03.2023 13:19 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 13:22
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