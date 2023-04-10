10 Nisan 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Trabzonspor'un yeni hocası kim olacak? Sergen Yalçın beklenirken listeye sürpriz bir isim girdi

Trabzonspor'un yeni hocası kim olacak? Sergen Yalçın beklenirken listeye sürpriz bir isim girdi

Spor Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, yeni sezonda önce UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ardından Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne sonrasında ise Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti. Son olarak ligde Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan Trabzonspor'da Sergen Yalçın'ın ardından Süper Lig'de flaş bir isim de gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 10.04.2023 09:02 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 09:02
  • 1
  • 16
Trabzonspor’un yeni hocası kim olacak? Sergen Yalçın beklenirken listeye sürpriz bir isim girdi
Spor Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, yeni sezonda önce UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ardından Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne sonrasında ise Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti. Son olarak ligde Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan Trabzonspor'da Sergen Yalçın'ın ardından Süper Lig'de flaş bir isim de gündeme geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Trabzonspor’un yeni hocası kim olacak? Sergen Yalçın beklenirken listeye sürpriz bir isim girdi
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona istediği gibi başlayamayan Abdullah Avcı yönetimindeki son şampiyon Trabzonspor, ilk olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
  • 3
  • 16
Trabzonspor’un yeni hocası kim olacak? Sergen Yalçın beklenirken listeye sürpriz bir isim girdi
Ardından UEFA Avrupa Ligi elemelerini geçemeyerek Konferans Ligi gruplarına doğrudan katılım hakkı elde eden Fırtına, son 32 turunda Basel'e elendi.
  • 4
  • 16
Trabzonspor’un yeni hocası kim olacak? Sergen Yalçın beklenirken listeye sürpriz bir isim girdi
Avrupa'ya veda ettikten sonra ligde bir türlü dikiş tutturayamayan bordo-mavili ekipte deneyimli teknik adam Abdullah Avcı, Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlığı bırakmasının ardından görevinden ayrıldığını açıklamıştı.
  • 5
  • 16
Trabzonspor’un yeni hocası kim olacak? Sergen Yalçın beklenirken listeye sürpriz bir isim girdi
Avcı'nın gidişiyle takım Orhan Ak'a emanet edildi ve ligde çıkılan ilk Adana Demirspor maçı 4-1'lik galibiyetle geçildi.