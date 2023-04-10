Trabzonspor'un yeni hocası kim olacak? Sergen Yalçın beklenirken listeye sürpriz bir isim girdi

Spor Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, yeni sezonda önce UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ardından Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne sonrasında ise Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti. Son olarak ligde Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olan Trabzonspor'da Sergen Yalçın'ın ardından Süper Lig'de flaş bir isim de gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 10.04.2023 09:02 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 09:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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