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Beşiktaş'tan yılın bombası! Fenerbahçe'ye transfer çalımı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'yi 1-0 yenik durumdayken 4-2 yenen Beşiktaş, bu hafta Giresunspor'u konuk edecek. Yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan siyah-beyazlı ekip, sürpriz bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor. Deneyimli teknik direktörü Şenol Güneş, Jorge Jesus'un prensinin takıma alınmasını istedi.

Giriş Tarihi: 09.04.2023 09:47 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 09:48
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Beşiktaş’tan yılın bombası! Fenerbahçe’ye transfer çalımı
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'yi 1-0 yenik durumdayken 4-2 yenen Beşiktaş, bu hafta Giresunspor'u konuk edecek. Yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan siyah-beyazlı ekip, sürpriz bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor. Deneyimli teknik direktörü Şenol Güneş, Jorge Jesus'un prensinin takıma alınmasını istedi.
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Beşiktaş’tan yılın bombası! Fenerbahçe’ye transfer çalımı
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş, yeni sezona büyük umutlarla başlamıştı.
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Beşiktaş’tan yılın bombası! Fenerbahçe’ye transfer çalımı
Fransız isim Valerien Ismael ile 2022-2023 sezonuna giren Beşiktaş, ligin ilk haftalarında art arda kötü sonuçlara imza attı.
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Beşiktaş’tan yılın bombası! Fenerbahçe’ye transfer çalımı
Zirve yarışından uzak kalan siyah-beyazlılar, üst üste gelen kötü sonuçların ardından takımın başına deneyimli teknik adam Şenol Güneş'i getirdi.
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Beşiktaş’tan yılın bombası! Fenerbahçe’ye transfer çalımı
Beşiktaş'ta daha önce iki Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Şenol Güneş ile yeniden toparlanan Kara Kartal, iyi bir form grafiği yakaladı.