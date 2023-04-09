Beşiktaş'tan yılın bombası! Fenerbahçe'ye transfer çalımı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'yi 1-0 yenik durumdayken 4-2 yenen Beşiktaş, bu hafta Giresunspor'u konuk edecek. Yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan siyah-beyazlı ekip, sürpriz bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor. Deneyimli teknik direktörü Şenol Güneş, Jorge Jesus'un prensinin takıma alınmasını istedi.

Giriş Tarihi: 09.04.2023 09:47 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 09:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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