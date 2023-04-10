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Jorge Jesus'tan sürpriz kadro! İşte Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri...

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de evinde Beşiktaş'a aldığı mağlubiyetle sarsılan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ı olan takibini sürdürmek istiyor. Sarı-lacivertli ekip deplasmanda 11 maçtır kaybetmeyen Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. "Tek hedef 3 puan" parolasıyla sahaya çıkacak sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un sürpriz bir kadro çıkarmayı planladığı öğrenildi. İşte Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 10.04.2023 12:30
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Jorge Jesus’tan sürpriz kadro! İşte Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı muhtemel 11’leri...

Sarı-lacivertliler ağır Beşiktaş yenilgisi sonrasında kötü günleri çabuk geride bıraktı. Başkan Ali Koç'un sakin kalıp, Jorge Jesus ile yola devam kararı almasının ardından Kanarya, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u 4-1'lik skorla geçerek bulanık suları dağıttı. Fenerbahçe rotasını yeniden Süper Lig'e kırdı. Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı amansız takibe alan Kanarya, rakibinin BAY geçtiği haftada kazanarak puan farkını azaltmayı hedefliyor. Jorge Jesus da öğrencileriyle konuşuyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Jorge Jesus’tan sürpriz kadro! İşte Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı muhtemel 11’leri...

RAKİP LİGİN DİŞLİSİ
Fenerbahçe'nin rakibi Karagümrük, ligin keyif veren ekiplerinden biri. Andrea Pirlo'nun ekibi Adana Demirspor'a 2-1 kaybettikten sonra çıktığı 11 mücadelede yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler kazanarak hem Galatasaray'a daha da yaklaşmayı hem de rakibinin yenilmezlik serisine son noktayı koymayı hedefliyor. Bu mücadelede teknik direktör Jorge Jesus da macera aramayacak. Tutmayan üçlü sistemi kullanmayacak. Kayserispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçındaki 11'i sahaya sürecek.

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Jorge Jesus’tan sürpriz kadro! İşte Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı muhtemel 11’leri...

KADRODA 6 EKSİK VAR
Karagümrük ile oynanacak karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'de 6 eksik bulunuyor. Mert Hakan sarı kart cezalısı. Luan Peres, Oosterwolde, King, Michy Batshuayi ve Lincoln Henrique'nin de sakatlıkları devam ediyor.

İŞTE FATİH KARAGÜMRÜK-FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

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Jorge Jesus’tan sürpriz kadro! İşte Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı muhtemel 11’leri...

FATİH KARAGÜMRÜK
Batuhan, Salih, Rodrigues, Dresevic, Levent, Bertolacci, Ricci, Ozdoev, Lobjanidze, Borini, Diagne

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Jorge Jesus’tan sürpriz kadro! İşte Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı muhtemel 11’leri...

FENERBAHÇE
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