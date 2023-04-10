Jorge Jesus’tan sürpriz kadro! İşte Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı muhtemel 11’leri...

RAKİP LİGİN DİŞLİSİ

Fenerbahçe'nin rakibi Karagümrük, ligin keyif veren ekiplerinden biri. Andrea Pirlo'nun ekibi Adana Demirspor'a 2-1 kaybettikten sonra çıktığı 11 mücadelede yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler kazanarak hem Galatasaray'a daha da yaklaşmayı hem de rakibinin yenilmezlik serisine son noktayı koymayı hedefliyor. Bu mücadelede teknik direktör Jorge Jesus da macera aramayacak. Tutmayan üçlü sistemi kullanmayacak. Kayserispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçındaki 11'i sahaya sürecek.