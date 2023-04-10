10 Nisan 2023, Pazartesi
Jorge Jesus'tan sürpriz kadro! İşte Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri...
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de evinde Beşiktaş'a aldığı mağlubiyetle sarsılan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ı olan takibini sürdürmek istiyor. Sarı-lacivertli ekip deplasmanda 11 maçtır kaybetmeyen Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. "Tek hedef 3 puan" parolasıyla sahaya çıkacak sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un sürpriz bir kadro çıkarmayı planladığı öğrenildi. İşte Fatih Karagümrük-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...
Giriş Tarihi: 10.04.2023 12:30
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