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Trabzonspor'un hedefindeki isim belli oldu! Yer yerinden oynayacak

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor, tarihi bir sezonu geride bırakmıştı. Uzun yıllar sonra ilk kez şampiyonluk yaşayan bordo-mavililer, Abdullah Avcı önderliğinde bu başarıyı yakaladı. Yeni sezona ise birçok yeni transferle giren Fırtına, beklentilerin altında kaldı. Ligde şampiyonluk yarışından uzak kalan, Avrupa'da da tüm organizasyonlardan elenen bordo-mavililer, takımın başına Sergen Yalçın'ı getirmeyi hedefliyor. Trabzonspor'da Sergen Yalçın'ın göreve gelmesi halinde yapılacak ilk transfer de belli oldu.

Giriş Tarihi: 07.04.2023 08:46 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023 08:46
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Trabzonspor’un hedefindeki isim belli oldu! Yer yerinden oynayacak
Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor, yeni sezonda büyük hayal kırıklığı yarattı. Görkemli şampiyonluğun ardından ayrılıklar peş peşe geldi.
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Trabzonspor’un hedefindeki isim belli oldu! Yer yerinden oynayacak
Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa'daki tüm organizasyonlara veda eden bordo-mavililer, Süper Lig'de de yarıştan uzak kaldı.
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Trabzonspor’un hedefindeki isim belli oldu! Yer yerinden oynayacak
Üst üste gelen kötü sonuçların ardından Abdullah Avcı istifa etti ve yönetim değişimi yaşandı.
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Trabzonspor’un hedefindeki isim belli oldu! Yer yerinden oynayacak
Yeni başkan Ertuğrul Doğan, Abdullah Avcı'nın istifası sonrası Orhan Ak'a şans verdi. Orhan Ak'ın başında olduğu Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne 3-1'lik skorla mağlup oldu.
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Trabzonspor’un hedefindeki isim belli oldu! Yer yerinden oynayacak
Bu yenilgi sonrası takımın önünün açılması gerektiğini ifade eden Ak, takımdan istifa etme kararını açıklamıştı.