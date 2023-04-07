Beşiktaş'tan Isco bombası! Bedavaya gelecek
Son dakika spor haberleri | Bir dönem Real Madrid'de forma giyen ve Sevilla'dan ayrıldığından beri boşta olan İspanyol 10 numara Isco için Beşiktaş devreye girdi. İspanyol yıldıza önerilen maaş ve sözleşme detayları ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 07.04.2023
14:50 Güncelleme Tarihi: 07.04.2023
14:51
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında geride kalmasına rağmen son haftalardaki performansıyla çıkış yakalayan, Kadıköy'deki derbi zaferiyle de moral bulan Beşiktaş, transferde bombayı patlatmak için harekete geçti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Siyah-beyazlılar, geçen sezon başında Real Madrid'den ayrılarak Sevilla'ya transfer olan ancak teknik direktör Jorge Sampaoli ile anlaşamaması sebebi ile Aralık ayında Endülüs ekibiyle yollarını ayıran Isco'yla temaslarını sürdürüyor.
Yeni Asır'da yer alan habere göre 4 aydır boşta olan ve bonservisi elinde olan dünya yıldızı ile sezon sonu için söz kesmek isteyen yönetim, 30 yaşındaki İspanyol oyuncuya 3 milyon euro'nun üzerinde bir maaş teklif etti.
Ancak Türkiye'den Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir'in yanı sıra Avrupa'dan da talipleri olan yıldız isim, kararını yazın verecek.
SEVILLA'DA BAŞARISIZ OLDU Real Madrid formasıyla 9 yılda 5 kez Şampiyonlar Ligi, 3 kez La Liga şampiyonluğu yaşayan Isco, kısa süren Sevilla macerasında ise çıktığı 19 maçta bin 266 dakika süre aldı ve 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.