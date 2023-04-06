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Dusan Tadic'ten milli oyuncumuz Orkun Kökçü'ye alçak hareket! Oyuncunun orucunu açmasıyla dalga geçti
Hollanda Kupası'nda iki ezeli rakip Feyenoord ile Ajax karşı karşıya geldi. Gergin maçta Ajax'ın kaptanı Dusan Tadic, skandal bir harekete imza atıp sahayı karıştırdı. Yere düşürdüğü milli futbolcu Orkun Kökçü ayağına basan Sırp futbolcu, sonrasında çirkin bir el hareket yaptı.
Giriş Tarihi: 06.04.2023 10:10Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 10:11