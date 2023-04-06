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Haberler Galeri Dusan Tadic'ten milli oyuncumuz Orkun Kökçü'ye alçak hareket! Oyuncunun orucunu açmasıyla dalga geçti

Dusan Tadic'ten milli oyuncumuz Orkun Kökçü'ye alçak hareket! Oyuncunun orucunu açmasıyla dalga geçti

Hollanda Kupası'nda iki ezeli rakip Feyenoord ile Ajax karşı karşıya geldi. Gergin maçta Ajax'ın kaptanı Dusan Tadic, skandal bir harekete imza atıp sahayı karıştırdı. Yere düşürdüğü milli futbolcu Orkun Kökçü ayağına basan Sırp futbolcu, sonrasında çirkin bir el hareket yaptı.

Giriş Tarihi: 06.04.2023 10:10 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 10:11
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Dusan Tadic’ten milli oyuncumuz Orkun Kökçü’ye alçak hareket! Oyuncunun orucunu açmasıyla dalga geçti
Türkiye'deki depremzedeler için hazırlanan Türkiye ve Suriye bayraklarının olduğu pazubendi takmayı reddeden Ajax'ın kaptanı Dusan Tadic, Orkun Kökçü ile yaşadığı gerilim devam ediyor. Milli futbolcumuz Tadic'in elini sıkmamış ve bu olay medyada uzun süre bu olayı konuşmuştu.
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Dusan Tadic’ten milli oyuncumuz Orkun Kökçü’ye alçak hareket! Oyuncunun orucunu açmasıyla dalga geçti

TADIC İLE ORKUN ARASINDA GERGİN ANLAR

Hollanda Kupası'nda bu ikili dün yine karşı karşıya geldi. Feyenoord ile Ajax arasında oynanan maçta Tadic ve Orkun Kökçü yine birbirine girdi ve maçta gergin anlar yaşandı.

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Dusan Tadic’ten milli oyuncumuz Orkun Kökçü’ye alçak hareket! Oyuncunun orucunu açmasıyla dalga geçti
Milli futbolcumuz Orkun Kökçü, maçın durduğu bir anda kenarda orucunu açtı. Tadic, maç içinde orucunu açan milli futbolcumuz Orkun Kökçü ile dalga geçen skandal bir harekete imza attı.
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Dusan Tadic’ten milli oyuncumuz Orkun Kökçü’ye alçak hareket! Oyuncunun orucunu açmasıyla dalga geçti

TADIC ORKUN'UN ORUÇ AÇMASIYLA DALGA GEÇTİ

Maçın 61. dakikasında Tadic ile Orkun arasında bir pozisyondan sonra ortalık karıştı. Gergin anların yaşadığı sırada Tadic, Orkun Kökçü'ye el hareketi yaparak orucuyla dalga geçti.

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Dusan Tadic’ten milli oyuncumuz Orkun Kökçü’ye alçak hareket! Oyuncunun orucunu açmasıyla dalga geçti
Maçın 60. dakikasında ikili taç çizgisine yakın bir noktada top kapma mücadelesine girdi. Tadic, Orkun'u düşürüp yerdeyken ayağına bastı. Orkun yerden kalkarken de sert hareketler yapıp doğrulmasına müsaade etmedi. Daha sonra ikili kafa kafaya geldi.