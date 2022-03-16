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Haberler Galeri Trabzonsporlu file bekçisi Uğurcan Çakır transferine ilişkin flaş iddia: Newcastle United peşinde! 

Trabzonsporlu file bekçisi Uğurcan Çakır transferine ilişkin flaş iddia: Newcastle United peşinde! 

Şampiyonluk ilanı için gün sayan Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır performansıyla Avrupa devlerinin transfer listesine girdi. Birçok Avrupa kulübünün listesinde bulunan Uğurcan Çakır için İngiliz basınından bomba bir iddia ortaya atıldı. İşte Uğurcan Çakır transferine ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 16.03.2022 00:04 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022 00:06
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Trabzonsporlu file bekçisi Uğurcan Çakır transferine ilişkin flaş iddia: Newcastle United peşinde!

Trabzonspor'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmeye başaran Uğurcan Çakır'da flaş gelişme…

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Trabzonsporlu file bekçisi Uğurcan Çakır transferine ilişkin flaş iddia: Newcastle United peşinde!

İngiliz basınına yansıyan haberde; Newcastle United, Uğurcan Çakır'ı yaz transfer dönemi için bir numaralı hedefi haline getirdi.

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Trabzonsporlu file bekçisi Uğurcan Çakır transferine ilişkin flaş iddia: Newcastle United peşinde!

A Spor'un derlediği habere göre; İngiltere Premier Lig ekibinin yaz transfer döneminde Uğurcan için Trabzonspor'un kapısını çalacağı ifade edildi.

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Trabzonsporlu file bekçisi Uğurcan Çakır transferine ilişkin flaş iddia: Newcastle United peşinde!

Daha önce hedefinin Trabzonspor'da şampiyonluk yaşamak olduğunu söyleyen Uğurcan Çakır'ın bu sezon şampiyonluk yaşadıktan sonra Avrupa'ya gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.

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Trabzonsporlu file bekçisi Uğurcan Çakır transferine ilişkin flaş iddia: Newcastle United peşinde!

Trabzonspor, milli kalecinin satışından en az 25 milyon Euro gelir bekliyor.