Trabzonsporlu file bekçisi Uğurcan Çakır transferine ilişkin flaş iddia: Newcastle United peşinde!

Şampiyonluk ilanı için gün sayan Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır performansıyla Avrupa devlerinin transfer listesine girdi. Birçok Avrupa kulübünün listesinde bulunan Uğurcan Çakır için İngiliz basınından bomba bir iddia ortaya atıldı. İşte Uğurcan Çakır transferine ilişkin detaylar...