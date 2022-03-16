16 Mart 2022, Çarşamba
Trabzonspor 25 yıllık rekorun peşinde! Lider Rize'ye odaklandı | İşte zafer planı
Süper Lig lideri Trabzonspor, Rizespor deplasmanında çıkacağı maç öncesi 3 puan için galibiyet planını hazırladı. Kardeniz Fırtınası'nın bu hafta da kazanması durumunda son 26 yıldaki en yüksek puanına ulaşacak. Ayrıca cezalı olan kaptan Uğurcan Çakır'ın yerine eldivenleri Erce Kardeşler giyecek.
Giriş Tarihi: 16.03.2022 13:06 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022 13:07
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