Trabzonspor 25 yıllık rekorun peşinde! Lider Rize’ye odaklandı | İşte zafer planı

Ligde 70 puanı bulunan bordo-mavililer, ligin bitimine 9 hafta kala en yakın rakibi ile arasında 15 puanlık fark bulunuyor. Şampiyonluğa oldukça yakın olan Trabzonspor, sezonun geri kalan bölümünde puan rekoru, en erken şampiyonluk gibi ünvanlara da sahip olmak için Çaykur Rizespor deplasmanından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.