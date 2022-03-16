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Haberler Galeri Trabzonspor 25 yıllık rekorun peşinde! Lider Rize'ye odaklandı | İşte zafer planı

Trabzonspor 25 yıllık rekorun peşinde! Lider Rize'ye odaklandı | İşte zafer planı

Süper Lig lideri Trabzonspor, Rizespor deplasmanında çıkacağı maç öncesi 3 puan için galibiyet planını hazırladı. Kardeniz Fırtınası'nın bu hafta da kazanması durumunda son 26 yıldaki en yüksek puanına ulaşacak. Ayrıca cezalı olan kaptan Uğurcan Çakır'ın yerine eldivenleri Erce Kardeşler giyecek.

Giriş Tarihi: 16.03.2022 13:06 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022 13:07
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Trabzonspor 25 yıllık rekorun peşinde! Lider Rize’ye odaklandı | İşte zafer planı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'un konuğu olacak olan Trabzonspor, sahadan 3 puanla ayrılarak son 26 sezonun en yüksek puanına ulaşmayı hedefliyor.

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Trabzonspor 25 yıllık rekorun peşinde! Lider Rize’ye odaklandı | İşte zafer planı

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi 4-2 yenerek puanını 70'e yükselten bordo-mavililer, bu hafta Çaykur Rizespor'u yenmesi halinde 73 puanla lig tarihinde en çok puan topladığı 1995-96 sezonunun 30. haftasındaki performansına ulaşmış olacak.

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Trabzonspor 25 yıllık rekorun peşinde! Lider Rize’ye odaklandı | İşte zafer planı

Ligde 70 puanı bulunan bordo-mavililer, ligin bitimine 9 hafta kala en yakın rakibi ile arasında 15 puanlık fark bulunuyor. Şampiyonluğa oldukça yakın olan Trabzonspor, sezonun geri kalan bölümünde puan rekoru, en erken şampiyonluk gibi ünvanlara da sahip olmak için Çaykur Rizespor deplasmanından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

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Trabzonspor 25 yıllık rekorun peşinde! Lider Rize’ye odaklandı | İşte zafer planı

KOLTUĞU SAĞLAM

Trabzonspor, ligde 21 haftadır liderlik koltuğunda oturuyor. Ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek rakibinden liderliği devralan bordo-mavililer, 21 haftadır ligin ilk sırasında yer almayı başardı.

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Trabzonspor 25 yıllık rekorun peşinde! Lider Rize’ye odaklandı | İşte zafer planı

Bordo-mavililer, 30. haftanın da tamamlanmasıyla birlikte 1980-1981 sezonunda yakaladığı 22 haftalık liderliği yakalayarak önümüzdeki haftalarda ise önüne geçmiş olacak.