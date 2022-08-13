13 Ağustos 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri SON DAKİKA | Abdullah Avcı’dan Edin Visca açıklaması! “B” planı ne olacak?

SON DAKİKA | Abdullah Avcı’dan Edin Visca açıklaması! “B” planı ne olacak?

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada "Biraz daha topa sahip olup biraz daha dominant oyunla daha iyi olacağımızı düşünüyorum" dedi. Transfer konusunda da 1-2 eksikleri olduğunu vurgulayan Avcı, yeni bir değerlendirme yapacağını söyledi. Diğer yandan Avcı, Hatasyspor maçında sakatlanan Edin Visca'nın durumu ile konuştu ve "B" planını açıkladı.

Giriş Tarihi: 13.08.2022 01:32
  • 1
  • 18
SON DAKİKA | Abdullah Avcı’dan Edin Visca açıklaması! “B” planı ne olacak?

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor karşılaştı.

Bordo-mavililer müsabakadan 1-0 galip ayrılarak ligde 2'de 2 yaptı. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Edin Visca'nın futbolun içinde sporun içinde olan talihsiz bir durum yaşadığını dile getirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
SON DAKİKA | Abdullah Avcı’dan Edin Visca açıklaması! “B” planı ne olacak?

Avcı "Çok iyi bir profesyonel takımdaş. Bunun altından da kalkacaktır. Süresi zamanı en yakın zamanda sağlık ekibi tarafından açıklanır. Ona geçmiş olsun dileklerimizi de tüm takım olarak iletiyoruz. Buradan çıktıktan sonra da umarım görüşürüz yoksa yarın görüşeceğiz" dedi.

  • 3
  • 18
SON DAKİKA | Abdullah Avcı’dan Edin Visca açıklaması! “B” planı ne olacak?

"TARAFTARIMIZ BIRAKTIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR"

Taraftarın pozitif desteğinin sürdüğünü kaydeden Avcı, "Taraftarımız bıraktığı yerden devam ediyor. Şampiyon takım devam ediyor. Takımlarına verdiği pozitif destek sürüyor. Onlar bu desteği vermeye devam etsinler. Onlara bir kez daha Cuma akşamı stadyumu doldurdukları için bıraktıkları yerden devam ettikleri teşekkür ediyorum. Onlar her sene bizim en iyi transferlerimiz" şeklinde konuştu.

  • 4
  • 18
SON DAKİKA | Abdullah Avcı’dan Edin Visca açıklaması! “B” planı ne olacak?

"İKİ MAÇ 6 PUAN VE GOL YEMEDİK"

Hatayspor maçını değerlendiren Avcı, "Topla geniş alanda oynayan takım. Şu ana kadar ki en geniş alanda oynayan takım. Erce ile üçlü kuruyorlar, bekleri çok derinde oynuyorlar. Biz de burada baskı kurup pozisyon oluşturmaya çalıştık ve ilk 25 dakikada bunu çok iyi yaptık ama pozisyon değerlendiremedik...

  • 5
  • 18
SON DAKİKA | Abdullah Avcı’dan Edin Visca açıklaması! “B” planı ne olacak?

Bugün attığımız şut, gol beklentisi son derece yüksek. Niye yapamadık, geniş alanda oynayan takımlara topu 2. 3. pastan sonra kaybedip topun peşinde koşmak bizim gibi takımlar için doğru değil.