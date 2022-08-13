SON DAKİKA | Abdullah Avcı’dan Edin Visca açıklaması! “B” planı ne olacak?

Avcı "Çok iyi bir profesyonel takımdaş. Bunun altından da kalkacaktır. Süresi zamanı en yakın zamanda sağlık ekibi tarafından açıklanır. Ona geçmiş olsun dileklerimizi de tüm takım olarak iletiyoruz. Buradan çıktıktan sonra da umarım görüşürüz yoksa yarın görüşeceğiz" dedi.